COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

專訪／韓星一講農曆7月馬上撞鬼！發毛景象讓文鐘業怕死

▲文鐘業回答台灣媒體問題的時候，立刻遇到「好兄弟」。（圖／CL Creative & Entertainment）
▲文鐘業回答台灣媒體問題的時候，立刻遇到「好兄弟」。（圖／CL Creative & Entertainment）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線專訪

2021-08-17 09:00:00

前韓團B.A.P成員文鐘業，7月發行專輯《US》回歸樂壇，他抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露這陣子很努力經營社群軟體，靠研究數據得知現在粉絲關心的事物。近期適逢台灣農曆七月鬼門開，文鐘業回想撞鬼經驗時，當下竟「立即撞鬼」，坦言一個人的時候「真的很害怕」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
文鐘業因為發片，相當認真經營社群媒體、更新IG貼文，他自認不會被留言、按讚多寡影響，反而比較關心文章的觸及數據顯示，「可以看出大家比較喜歡什麼，比較關心那些事情」。問起他是不是「手機成癮者」？文鐘業笑說不知道，但手機不離身倒是真的。 

文鐘業2019年從團體B.A.P單飛，團體活動變成現在獨自一人，他不敢說有多辛苦，但的確會感到孤單，「困難的地方是會有些寂寞，也有需要自己出面解決的事情，也會有茫然的時候，但都做到時，會覺得獲得很多，有很多的成長！」他表示早期都透過美國歌手CHRIS BROWN的影片培養動力，現在粉絲的反饋則非常珍貴，「每一句每一句的話，全部都會變成我的力量！」 

▲文鐘業會研究社群軟體的數據。（圖／CL
▲文鐘業會研究社群軟體的數據。（圖／CL Creative & Entertainment）
他2012年出道至今9年，在南韓樂壇已是大前輩，曾遇過團體解散、公司內部等大大小小狀況，而現今南韓演藝圈人才輩出，文鐘業以「過來人」的身分，給新人或是抱有星夢的各位建議，他說：「我想跟他們說，一定要客觀的『看待自己』！」唯有愛自己、知道明確方向，才不會太辛苦。文鐘業有音樂天賦與舞蹈天分，但現在想嘗試不一樣的領域，「我還在尋找，不過我的演技還不是很好，可是很想試試看（當演員）！」 

台灣8月8日農曆七月鬼門開，依照習俗會盡量避免到海邊、山上遊玩，以免遇到「好兄弟」，文鐘業表示很害怕一人獨處：「我一個人的時候會覺得害怕！」當他準備分享撞鬼經驗時，竟「立即撞鬼」，他說：「剛剛我在回答這一題的時候，房門自己動了....」氣氛十分詭異。 

▲文鐘業自認演技差，但仍想試試拍戲當演員。（圖／CL
▲文鐘業自認演技差，但仍想試試拍戲當演員。（圖／CL Creative & Entertainment）
因為疫情的關係，世界各地的粉絲生活受到嚴重影響，文鐘業透過《NOWnews今日新聞》向台灣粉絲加油，他說：「非常謝謝總是為我加油的粉絲們，因為疫情的關係大家都很辛苦，請再加油一下，讓我們成為彼此的力量！我愛你們！」 

文鐘業的公司BIG OCEAN ENM與CL Creative & Entertainment合作，為台灣粉絲謀福利，即日起只要訂購專輯，就有機會參加台灣獨家限定的簽名專輯、拍立得以及問候影片等抽獎，活動8月20日截止，詳情可至臉書查詢。

▲文鐘業坦言怕鬼，尤其一個人的時候更害怕。（圖／CL
▲文鐘業坦言怕鬼，尤其一個人的時候更害怕。（圖／CL Creative & Entertainment）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀