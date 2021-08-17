專訪／韓星一講農曆7月馬上撞鬼！發毛景象讓文鐘業怕死

我是廣告 請繼續往下閱讀
文鐘業2019年從團體B.A.P單飛，團體活動變成現在獨自一人，他不敢說有多辛苦，但的確會感到孤單，「困難的地方是會有些寂寞，也有需要自己出面解決的事情，也會有茫然的時候，但都做到時，會覺得獲得很多，有很多的成長！」他表示早期都透過美國歌手CHRIS BROWN的影片培養動力，現在粉絲的反饋則非常珍貴，「每一句每一句的話，全部都會變成我的力量！」
他2012年出道至今9年，在南韓樂壇已是大前輩，曾遇過團體解散、公司內部等大大小小狀況，而現今南韓演藝圈人才輩出，文鐘業以「過來人」的身分，給新人或是抱有星夢的各位建議，他說：「我想跟他們說，一定要客觀的『看待自己』！」唯有愛自己、知道明確方向，才不會太辛苦。文鐘業有音樂天賦與舞蹈天分，但現在想嘗試不一樣的領域，「我還在尋找，不過我的演技還不是很好，可是很想試試看（當演員）！」
台灣8月8日農曆七月鬼門開，依照習俗會盡量避免到海邊、山上遊玩，以免遇到「好兄弟」，文鐘業表示很害怕一人獨處：「我一個人的時候會覺得害怕！」當他準備分享撞鬼經驗時，竟「立即撞鬼」，他說：「剛剛我在回答這一題的時候，房門自己動了....」氣氛十分詭異。
因為疫情的關係，世界各地的粉絲生活受到嚴重影響，文鐘業透過《NOWnews今日新聞》向台灣粉絲加油，他說：「非常謝謝總是為我加油的粉絲們，因為疫情的關係大家都很辛苦，請再加油一下，讓我們成為彼此的力量！我愛你們！」
文鐘業的公司BIG OCEAN ENM與CL Creative & Entertainment合作，為台灣粉絲謀福利，即日起只要訂購專輯，就有機會參加台灣獨家限定的簽名專輯、拍立得以及問候影片等抽獎，活動8月20日截止，詳情可至臉書查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。