越南網友看阿富汗　喚起美軍撤離西貢回憶

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美國當年同樣在越南戰場纏鬥20年，直到1975年4月30日南越宣布投降，越戰終告結束。在這之前一天，美國展開「常風行動」（Operation Frequent Wind），前後以直升機載走美國人與越南在地協力者、外國公民共計約7000多人。
在這場人員撤離行動中，當時一架美國直升機降落在西貢（今胡志明市）嘉隆街22號大樓的屋頂上，大樓內的美國外交、情報人員、越籍雇員等爬上梯子登機的景象被記者拍下，成為越戰末期的經典照片。
河內大學生阿玄向中央社表示：「這張照片在我國、高中的歷史課本上都出現過」，美軍直升機昨天停在喀布爾美國大使館屋頂載人，不免讓她想起當年美國人倉皇離開越南的一刻，「應該滿多越南人會有類似感覺」。
越南民眾也紛紛在網路上發表看法，許多人並貼出喀布爾與西貢當年的照片做對照。網友阿齡說：「跟當時的西貢景象比，哎呀…看到軟弱的政府軍隊，美國直升機停在屋頂上，塔利班迅速衝來，這樣看起來好像。」
越南網友阿文表示：「共同點是駐任何國家的美國大使館都設有直升機坪的屋頂，萬一…嗯，不用說了，實踐已經證明了。」
當年在戰爭中逃亡至美國的越南難民被分散至各地，他們聚集的地方被稱做「小西貢」（Little Saigon）並販售越南春捲、米線、麵包等傳統美食。因此也有越南網友說，以後美國又將多出「小喀布爾」（LittleKabul）與阿富汗美食。
但也有越南民眾認為將阿富汗戰爭與越南戰爭拿來比較很不妥當。網友阿玉解釋：「這樣相當彆扭。一邊是一場奪回獨立自由的衛國之戰，一邊是幫派、部落之間的戰爭。」
越戰經典照片中的那棟大樓至今仍矗立在胡志明市，但道路已以另一越共革命人士李自重（Ly Tu Trong）的名字重新命名，公寓內住商混居。越戰結束迄今近半世紀，對越南人來說，這場戰爭的記憶仍很淺、很近。（編輯：韋樞）1100816