COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

越南網友看阿富汗　喚起美軍撤離西貢回憶

▲美國昨天以直升機撤離駐阿富汗大使館人員的畫面在全球播送，喚起越南民眾對越戰的回憶並在網路上討論。圖為美軍撤離西貢「常風行動」週年資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國昨天以直升機撤離駐阿富汗大使館人員的畫面在全球播送，喚起越南民眾對越戰的回憶並在網路上討論。圖為美軍撤離西貢「常風行動」週年資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-16 16:49:40

（中央社記者陳家倫河內16日專電）美國昨天以直升機撤離駐阿富汗大使館人員的畫面在全球播送，喚起越南民眾對越戰的回憶並在網路上討論。「現在明明是8月，為何46年前4月的景象再度重現？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
民兵組織塔利班（Taliban）昨天從四面八方進入阿富汗首都喀布爾（Kabul），美方透過直升機載送大使館人員至喀布爾機場。當直升機停在美國大使館屋頂上接人時，這一幕讓許多越南民眾覺得似曾相識。

美國當年同樣在越南戰場纏鬥20年，直到1975年4月30日南越宣布投降，越戰終告結束。在這之前一天，美國展開「常風行動」（Operation Frequent Wind），前後以直升機載走美國人與越南在地協力者、外國公民共計約7000多人。

在這場人員撤離行動中，當時一架美國直升機降落在西貢（今胡志明市）嘉隆街22號大樓的屋頂上，大樓內的美國外交、情報人員、越籍雇員等爬上梯子登機的景象被記者拍下，成為越戰末期的經典照片。

河內大學生阿玄向中央社表示：「這張照片在我國、高中的歷史課本上都出現過」，美軍直升機昨天停在喀布爾美國大使館屋頂載人，不免讓她想起當年美國人倉皇離開越南的一刻，「應該滿多越南人會有類似感覺」。

越南民眾也紛紛在網路上發表看法，許多人並貼出喀布爾與西貢當年的照片做對照。網友阿齡說：「跟當時的西貢景象比，哎呀…看到軟弱的政府軍隊，美國直升機停在屋頂上，塔利班迅速衝來，這樣看起來好像。」

越南網友阿文表示：「共同點是駐任何國家的美國大使館都設有直升機坪的屋頂，萬一…嗯，不用說了，實踐已經證明了。」

當年在戰爭中逃亡至美國的越南難民被分散至各地，他們聚集的地方被稱做「小西貢」（Little Saigon）並販售越南春捲、米線、麵包等傳統美食。因此也有越南網友說，以後美國又將多出「小喀布爾」（LittleKabul）與阿富汗美食。

但也有越南民眾認為將阿富汗戰爭與越南戰爭拿來比較很不妥當。網友阿玉解釋：「這樣相當彆扭。一邊是一場奪回獨立自由的衛國之戰，一邊是幫派、部落之間的戰爭。」

越戰經典照片中的那棟大樓至今仍矗立在胡志明市，但道路已以另一越共革命人士李自重（Ly Tu Trong）的名字重新命名，公寓內住商混居。越戰結束迄今近半世紀，對越南人來說，這場戰爭的記憶仍很淺、很近。（編輯：韋樞）1100816

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀