我要開嗶嗶！學生妹分享「超狂疊字代詞」 網喊：我也是
小時候父母為了讓小孩子聽懂一些名詞，會用「疊字」代替，比如說，要小孩子吃飯會說「吃飯飯」，洗澡會說「洗澡澡」。近日有網友在網路論壇討論家中使用的疊字代名詞，其他網友也語出驚人，直言「我也是」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 15:46:19
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我以為大家都知道嗶嗶是什麼」的貼文，原PO說，在她們家「嗶嗶」代表的是冷氣，因為打開跟關起來的聲音會發出「嗶嗶」的聲音，所以在小時候原PO要問能不能開冷氣時，都會問：「可以開嗶嗶嗎！」直到某一天的假日，原PO的表哥到她們家，她問表哥要不要開冷氣，變成問：「你要開嗶嗶嗎？」，之後表哥回她：「嗶嗶是什麼？」，事後原PO問了很多朋友後才發現，只有她們家會說嗶嗶。
網友看到留言後，紛紛分享自己常用的有趣「疊字」代名詞，「哀居的動動！」、「小時候家裡都說喝ㄉㄟˇㄉㄟˇ（喝水）、「綁頭髮的髮圈叫綁綁」、「騎機車會講騎ㄅㄨㄅㄨ」、「我家小時候跌倒都說ㄅㄥˇㄅㄥˋ」、「我們家都叫廚餘『ㄓㄨㄓㄨ』」。
也有網友呼應原PO，「我小時候冷氣也是逼逼」、「我姐也是常跟我說：叫弟嗶嗶，我再跟我弟說嗶嗶他就知道開冷氣」，不過有些網友的「嗶嗶」代表東西不是冷氣，「我們家的逼逼是說進社區的磁扣」、「逼逼不是都被用來簡稱捷運票閘門嗎？」、「好好笑我們家小時候的逼逼是嗶嗶糖」。（實習編輯：歐雅如）