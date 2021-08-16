北市確診數連兩天+1　柯文哲：都是沒健保卡身份證的外勞

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，原本為疫情嚴重區域的台北市，已經連續兩天確診數僅一人。台北市長柯文哲在今（16）日下午的北市防疫記者會上表示，連續兩天的確診案例，都是屬於沒有身分證及健保卡的外勞，也因此尋找潛伏在社區感染源越來越困難。





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柯文哲表示，連續兩天都「+1」，兩例都是沒有身分證與健保卡的外勞，由於他們沒有戶籍的緣故，也讓疫調單位在尋找社區潛伏感染源越來越困難，「因為大部分可以清的我們都清掉了，一些比較隱晦的案例比較頭痛。」





柯文哲說，從每週確診數字來看，到上週已經降至9例，比起再前一週的18例已經減半。「每週降一半是目標，目前也正在前進當中。」而針對過去曾是疫情熱區的萬華區，柯文哲也強調，從上週個行政區的確診數分佈，萬華區已經不再是疫情熱區，而是跟其他行政區都差不多，因此可以斷言「大規模的感染大致上都被消滅掉了」，只剩下部分很隱晦的案例比較頭痛。



