蔡英文也瘋《斯卡羅》 7萬人挺「錯過的歷史補起來」
台劇《斯卡羅》將1867年發生在恆春半島南端的「羅妹號事件」搬上螢幕，首集就以美國商船「羅妹號」船員遭排灣族割首的震撼畫面拉開序幕，劇中原住民、平埔聚落、移墾閩人與客庄人的族群角力，以及電影規格的精良製作，掀起追劇風潮，總統蔡英文也成為粉絲之一，發文表示：「我要邀請大家，防疫期間，一起在家收看《斯卡羅》，用行動支持台灣的戲劇。」吸引7萬人朝聖，導演葉天倫一同力挺：「這些我們錯過的歷史，要一一補起來。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-16 15:51:02｜2021-08-16 15:51:20
蔡英文臉書指出，《斯卡羅》和《我們與惡的距離》、《天橋上的魔術師》一樣，是文化部透過前瞻基礎建設計畫力挺，協助公視產製的旗艦台劇。「我們希望用比過去更高的製作技術和格局，來帶動台灣影視音產業的發展，讓本土的IP、演員和製作人才，都能被國際看見。」她也是《斯卡羅》的忠實粉絲，分享道：「這是孕育自台灣這片土地，獨特而波瀾壯闊的故事。」
蔡英文邀請全民一起追《斯卡羅》，吸引7萬人朝聖貼文，葉天倫回應：「這些我們錯過的歷史，要一一補起來。」屏東縣長潘孟安則形容，《斯卡羅》是台灣版的大河劇，「劇中的羅妹號事件，過去教科書淡淡帶過，卻是154年前真真實實在我們家鄉恆春半島上發生的歷史，是台灣首次和世界的交會，從此改變了台灣的歷史和命運，至今仍深深影響。」