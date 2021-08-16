中市快打站　引發局長激動反質詢　議員嗆你大聲什麼

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭功進表示，疫情嚴峻時期，台中市在67處國中小設置快打站，為民眾接種疫苗。也順利地打出全市人口數涵蓋率36.43%的好成績。但他也接獲很多基層診所的私下抱怨，明明目前接種新冠疫苗的排序，已修正為唐鳳預約系統為主，「硬」把大部分的疫苗，都鎖在快打站，完全不合理。快開學了學校「快打旋風」何時退場？市府拚命設快打站讓民政、教育系統疫於奔命「市長有看到基層在掉眼淚嗎？」
鄭功進說，民政系統被操到正職都無法做，認為十分辛勞，眼淚無人知，市府都沒獎勵。加上快打站多設在學校，校長老師愛心媽媽都要當志工，九月開學在即，建議快打站退出校園，疫苗注射回歸醫療系統。
衛曾梓展解釋，都有照顧，說著說著突然語氣激動，質問議員衛生局人員也都沒休息，為何沒替衛生局說話。鄭功進當場傻眼，當場拍桌，批評局長態度不佳，民政局協助開設快打站，衛生局連謝都沒謝，還出來搶功，議事堂要互相尊重，揚言要把局長趕出議事堂，場面一度尷尬。
衛生局長曾梓展說，醫療院所量能不足時，市府才開快打站服務市民，議員追問行政支出多少，曾梓展說，六十七處快打站全開一天約莫一百萬支出，中央日前七千多萬經費下達，其中三千多位撥付民政系統支應快打站相關費用。
鄭功進強調，防疫工作「缺一不可」，他絕對同意衛生局同仁，在這波疫情辛苦了，特別在疫苗的爭取及施打效率上交出很好的成績單，但難道稱讚只能說衛生局好，不能說出基層公所的辛勞嗎？
曾梓展稍後向鄭功進道歉說「很抱歉，修養太差」。