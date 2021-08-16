免付1000領五倍券　蘇貞昌：名稱不變、如會長胖的現金

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌說，民進黨籍立委在各地都很接地氣，所以有反應很多民眾希望這次不用花1000元就能領到五倍券，政府本來是希望比照去年中低收入戶、受困家庭不用付1000元，不過擴大之後核算，大概會有近千萬人不用付，但還有一半的人要付，而且政府要為1000萬人付1000塊的話，也要相當高的行政成本，所以今天大家達成共識，就都不用付1000元就可以領到五倍券。
蘇貞昌也說，因為大家已經很習慣五倍券，所以名稱還是叫五倍券，現在也看到地方政府都紛紛表示要加倍、加碼，許多商家去年已經得到三倍券的好處，也紛紛設計提出很多優待辦法，政府今天也聽到立委提出各種加碼的建議，會朝這方面來做。
蘇貞昌說，今年主計總處預估經濟成長率5.88%，是11年來最好，政府吸收這1000元，希望更多民眾使用五倍券，讓台灣內需市場、受衝擊產業很快生意可以好起來，當然一切都是以疫情穩定下來為前提，現在確診只有個位數，這是大家合作的成果，希望繼續維持成果，就很快可以推出五倍券。
蘇貞昌也說，五倍券就是現金，是限期使用的現金、會長高長胖的現金，有了五倍券就可以有各種優待加碼，還可以一再重複使用，「你收了五倍券，可以再去買材料、原料，又得到優待」，也有地方政府把握時機要加碼跟進，像日本發現金被儲存起來就比較可惜，台灣發五倍券，希望大家趕快用，這是又振興又紓困，雙倍的好。