免付1000領五倍券　蘇貞昌：名稱不變、如會長胖的現金

行政院長蘇貞昌今（16）日早上邀集民進黨立法院黨團，就五倍券政策做研商，會中達成全民不需付1000元，可直接領券的共識。蘇貞昌今日下午赴新北市新店區訪視溪洲聚落家屋及公共設施工程進度前受訪表示，大家都很習慣五倍券，所以名稱不會更動，而五倍券就等同會長高、長胖的現金，可以有各種優待加碼，還可以一再重複使用。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蘇貞昌說，過去疫情期間，攤商、小商家受到衝擊，內需市場也受到很大的影響，所以政府已經在過去發出1500多億現金給受困的民眾、企業，現在來到疫情穩定，可以設計振興的階段，政府規劃以去年三倍券成功基礎，要發五倍券。

蘇貞昌說，民進黨籍立委在各地都很接地氣，所以有反應很多民眾希望這次不用花1000元就能領到五倍券，政府本來是希望比照去年中低收入戶、受困家庭不用付1000元，不過擴大之後核算，大概會有近千萬人不用付，但還有一半的人要付，而且政府要為1000萬人付1000塊的話，也要相當高的行政成本，所以今天大家達成共識，就都不用付1000元就可以領到五倍券。

蘇貞昌也說，因為大家已經很習慣五倍券，所以名稱還是叫五倍券，現在也看到地方政府都紛紛表示要加倍、加碼，許多商家去年已經得到三倍券的好處，也紛紛設計提出很多優待辦法，政府今天也聽到立委提出各種加碼的建議，會朝這方面來做。

蘇貞昌說，今年主計總處預估經濟成長率5.88%，是11年來最好，政府吸收這1000元，希望更多民眾使用五倍券，讓台灣內需市場、受衝擊產業很快生意可以好起來，當然一切都是以疫情穩定下來為前提，現在確診只有個位數，這是大家合作的成果，希望繼續維持成果，就很快可以推出五倍券。

蘇貞昌也說，五倍券就是現金，是限期使用的現金、會長高長胖的現金，有了五倍券就可以有各種優待加碼，還可以一再重複使用，「你收了五倍券，可以再去買材料、原料，又得到優待」，也有地方政府把握時機要加碼跟進，像日本發現金被儲存起來就比較可惜，台灣發五倍券，希望大家趕快用，這是又振興又紓困，雙倍的好。