蝦皮購物「8.18月中狂購節」開學用品下殺1元

防疫警戒降級後，史上最長的暑假也進入倒數2周的最後階段！不僅是家長們歡天喜地的準備將孩子送回學校、小朋友們也超期待回歸校園生活的時刻，蝦皮購物指出過去1周書包、文具等開學用品關鍵字搜尋量成長了4成，可見大人小孩們殷殷期盼開學的心情。為了把握開學商機，蝦皮購物祭出「8.18月中狂購節」，豪送299元免運券與商城85、92折優惠神券的同時，還有超便宜商品整點瘋搶1元起。蝦皮購物精選開學必搶商品DHC維他命C 30日份破盤價149元，讓你精力充沛上學去；搭配 1元瘋搶的充電傳輸線，讓手機跟你一起隨時活力滿點；使用商城85折神券Microsoft Surface Go平板筆電鍵盤組現省2000元、小米5G手機11Lite活動限定價6000元有找，蝦皮購物讓你開學輕鬆換新機！





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▲蝦皮購物精選開學商品，DHC維他命C，優惠價149元。（圖／資料照片）

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▲蝦皮購物攜手迪士尼官方文具旗艦店推「維尼蜂蜜季」獨家商品，下單再送口罩繩，邀你輕鬆開學趣！（圖／資料照片）

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今年開學季適逢小熊維尼95週年，蝦皮購物攜手迪士尼官方文具旗艦店加碼推出「維尼蜂蜜季」。8/17至9/5限量發送迪士尼官方文具旗艦店折價券，消費滿599元即可現折60元、消費滿1688元最高可折抵350元，相當於再下殺79折，還有多樣蝦皮購物首發獨家新品在等你！95週年維尼系列13吋筆電平板包、濕紙巾便當袋歡慶價只要499元，讓你輕鬆享受全教室的欣羨目光；95週年維尼系列伸縮滑蓋證件套開學歡慶價99元，讓你每天早上打卡都有好心情。就連超可愛的文具「維尼蜂蜜季」都幫你準備好了， 95週年維尼系列鉛筆收納盒、95週年維尼系列文件袋開學歡慶價199元，讓你不管上班、上課都能擁有整天好心情！「維尼蜂蜜季」不只祭出超經典獨家商品優惠，還有準備了精美好禮來相送，8/17至8/21下單就送迪士尼人物口罩繩，8/22起消費滿799元就能把迪士尼透明化妝包、人物磁吸式置物袋或維尼零錢袋吊飾帶回家，蝦皮購物跟你一起倒數暑假、歡慶開學！





▲蝦皮購物「維尼蜂蜜季」濕紙巾便當袋，優惠價499元。（圖／資料照片）

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▲蝦皮購物「維尼蜂蜜季」 95週年維尼系列鉛筆收納盒，優惠價199元。（圖／資料照片）