名家論壇》朱駿／「今日阿富汗，明日台灣」是沒腦子瞎話

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國阿富汗撤軍與越南敗退不同
當年美國從越南撤退確實倉促，因為軍事節節敗退，越共進展神速，出乎預期。這次在阿富汗，塔利班戰力不能與越共相比，美國的軍力還是可以輕易控制局面，並無敗退情況，從重新投入4000兵力幫助撤退，可見一斑。
事實上，在歐巴馬時代就想結束在阿富汗的戰事了，但歐巴馬個性軟弱，抗拒不了外界物議，下不了決心，讓美國多花幾年的冤枉錢與枉送不知多少人命。川普下了最終撤軍計劃的決定，並與塔利班談好了。拜登只是為歐巴馬時期未能如願的事項畫下句點。
美國在阿富汗相關事務上已經花了2兆美金，對阿富汗政府的支持不能說是假的或不夠力，但阿富汗自身的內部惡習早就成了美國的沉重負擔，儼然是個無底洞，再拖下去，有害無益，常識就可判斷。布林肯說，「美國若繼續留在阿富汗，不符合自身利益」，一語中的。就此脫身，反給中俄製造麻煩，符合美方利益。
美國人常常恃其物質能力的強大，以為靠武力或經濟實力就能解決問題，一再犯下唯物主義的錯誤。人者，心之器也。最終決定人的力量的是主觀能動性，物質再重要只是受支配的客觀條件或工具，不會用或用不到刀口上，反而敗事。
反恐光靠武力行不通
美國人應該從一開始就幫助阿富汗搞一套適合他們的憲法，而且從掌握阿富汗開始就加強各級與各種教育。人民智識增長，世界觀自然會改變與調整，也能增強他們謀生的能力，政治、經濟、社會、國防建設才有指望，反恐與反貪才有獲致良好基礎的可能。武力在反恐中不可或缺，但光靠武力是不行的，最終的決勝點在軟實力。
回頭看這20年，如果美國不把重心只放在武力反恐，武力只要維持局面穩定，出大力氣搞好阿富汗的教育，必然花費少而獲利多。20年間的教育將會發生何種影響？至少今天40歲以下的許多人都會有所改變，年輕一代具有不同的世界觀與能力，一旦成為事實，擴散輻射的力道必然不小，國家的發展必然會出現新局面。可惜美國錯過了這個機會。
台灣與阿富汗天差地別
阿富汗的條件和台灣差異太大，硬要語不驚人死不休地和台灣類比，就是犯了錯誤類比的邏輯錯誤。阿富汗與美國的距離遠超過台灣，在阿富汗與美並肩者只有英國德國等極少數同為萬里之遙的盟國，阿富汗的政治與經濟實力與台灣差距太遠，阿富汗只是面對落後的塔利班，台灣面對的是實力不斷增強的中共政權，但台灣依據人類文明時代標準在政治發展階段超前中國、美國在印太地區的重要盟國都有地緣優勢、美國與盟國軍經實力尚遠超過中國大陸、但兩岸情勢一直向中共有利的方面傾斜、中美雙方對戰爭都有忌憚、…等等，皆與阿富汗不同。
今日阿富汗的情勢當然可以給台灣警示，最大的意義在於，要清楚知道美國人的支持力量是有限的，一邊倒，完全依賴美，不獨立自主，自立自強，最後如果情勢逆轉，老美也會撒手不管的。
因此，台灣人民應該認清楚情勢，督促政治人物採取有實質意義且可以務實可行的做法，在美國以及其盟國還能有力量維持台海和平的時間窗口中，獨立自主地發展台灣催化兩岸情勢化學變化的力量。
台灣必須發展新好兩岸論述
人心是最大的政治，正義是最大的力量，台灣體量小，無法與大陸武拚，只能文鬥，努力激起人心的化學變化，台灣在此場域中很有可以發揮的空間。若是能謹守事實基本面發展論述，就會有正義的力道，就容易穿透人心。這個人心必須包括大陸人民與海外華人的心。
要大陸人民聽得進去台灣方面所說的話，就不能搬出一筆抹殺他們存在的《中華民國憲法》，想以此罩住他們，而是應該根據兩岸發展迄今的歷史事實與人民對未來的盼望與願景，發展出一套可以讓大陸人民與海外華人能聽得進去，願意開始思考中國前途的論述，這將會動搖中共的意識形態、假歷史、黨理論、黨文化、統治正當性、政治體制等等，給中共巨大的壓力，或許因此能開始做出許多人期許已久的政治體制改革。
台灣方面的論述要讓大陸人民與海外華人不排斥，願意聽，必須先站在無可挑剔的事實基本面上，而且必須站在「人民內部矛盾」的場域，不可滑到「敵我矛盾」的處境。這個事實基本面就是「兩岸同屬一個中國」的事實，誰說得好從過去到現在的一個中國以及未來一個中國的願景，誰就有感召人心的力量，誰能擄獲兩岸與海外華人之心，誰在兩岸間就容易佔上風，情勢就會起變化。
台灣內部流行台獨說法，固然也是事實，但由邱義仁10個月間兩度公開直斥台獨不可行，且逃不過大陸因素的言論來看，台灣人民若還一直在此議題上動腦子，就是自己把自己圈入大妄想中，最終受傷害的是自己。這只要常識就能判斷。
台灣方面應該在新好論述出爐後，就隔海開始操作與中共針對國家發展模式的討論或論戰，必然常能占據國際一流媒體的頭版，爭取到許多大陸人民、海外華人與國際人士的同情、理解、認同與支持。
論述操作一段時間之後應展開政治對話
然後，就應該考慮在論述的基礎上（「兩岸同屬一個中國」的事實，但此中國非中華人民共和國）主動要求中共舉行公開的雙邊政治對話，中共無法拒絕，否則內部生亂。既然公開，就是每次談完內容要公開，中共難於私密中控制議程。
什麼是「兩岸同屬一個中國」的事實？就是，自1949年以來，兩岸被圈在一個完整的中國地理所形成的領土主權之中，各國對中華民國與中華人民共和國的外交承認互斥且有二者擇一的連帶關係，全世界找不出國際同時承認的兩個中國或一中一台主權。然而，「兩岸互不為代表、互不隸屬、各自無以獨為全中國」。所以，事實上，「一個中國」絕不是中華人民共和國，民進黨將「中國」送給中華人民共和國是出賣台灣的危險行為。
●作者：朱駿／時事評論人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com