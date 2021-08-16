高雄火車站回娘家 陳其邁邀滅火器樂團創作高雄驛起飛
「經過19年，高雄驛終於要回娘家了！」高雄市政府為慶祝「高雄驛遷返座落系列活動」，特別邀請滅火器樂團，創作《高雄驛起飛》主題曲並於今(16)日正式發表。市長陳其邁表示，高雄是一個移民城市，每個人對高雄車站都有很多回憶，高雄車站的定錨，對高雄下一個經濟發展很重要，未來將成為商務中心、交通東西，甚至是整個科技產業發展中心。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-16 16:39:00
陳其邁也感慨地說，他很幸運，在鐵路地下化時是他擔任代理市長的時候，因為鐵路地下化要核定補助的預算，我當時向行政院爭取地方能夠負擔25%，不要負擔50%，後來一棒接一棒，市政建設總是繞了一圈20年，他還是住在高雄，他也向市民承諾未來外面那隻鯉魚市府也會把它搬回去，因為紅色的鯉魚，那是我們高雄的地標，這個是他這個做市長的責任。
高雄老車站為和洋式建築，建於1941年，屋頂採取日本寺廟或貴族專用的「帝冠式」建築，猶如一頂帝王帽，因鐵路地下化工程，2002年遷離原址，另建臨時車站使用，老車站改為「高雄願景館」作為展覽、紀錄歷史的場域。隨著鐵路地下化完工，中博高架橋也於今年4月5日拆除完成，市府近日開始將老車站重新移回未來新站區的中軸線。
高市府與交通部鐵道局合作，規劃系列活動，從8月持續至9月，陳其邁特別邀請榮獲第31屆金曲獎最佳樂團的滅火器樂團創作《高雄驛起飛》主題曲，由滅火器樂團兩位團員代表出席，一同見證車站歷史。