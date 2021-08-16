體育發展從小紮根　蔡其昌爭經費改善三校運動場

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蔡其昌表示，此次會勘來解決運動場老舊破損問題，今先到清泉國中，校內操場因年限已久及樹根侵入問題有如波浪一般隆起，空有一座運動場卻無法正常使用。同時三田、槺榔國小也有運動場老舊四處補丁、排水不易等問題需要一併解決，我們努力一間間來解決，期盼讓孩子們有更好的教育環境。
蔡其昌強調，沒有基層體育，哪有奧運金牌！有完善的運動設施，才能讓體育發展從小紮根，培養未來的台灣之光。蔡其昌長年在海線努力改善校園環境，並主張全台灣的孩子受體育教育的權益應該得到保障，已建議行政院編列60億的特別預算改善全台校園體育設施環境，全力來解決全台灣孩子們上體育課的運動場安全問題。
體育署學校體育組長蔡忠益說，讓孩子們有安全的體育設施是我們的職責，安排到台中三所學校會勘，明顯看見學校操場有樹根穿入跑道、排水的問題都需要盡快改善，這部份會請專家學者來共同協助研議，待收到校方改善計畫後將盡速來審議，讓校園內的運動設施盡快獲得改善。
清泉國中學校跑道使用達15年之久，長期受樹根竄起，跑道已明顯有隆起現象，同時受海邊鹽分侵蝕及風吹雨打之因，PU跑道風化龜裂亦無平整，所需改善經費約922萬元，預計工期為6個月；三田國小操場使用多年，PU顆粒已磨平硬化，跑道週邊排水不停等因素，影響學生使用安全，所需改善經費約388萬元，預計工期為6個月；槺榔國小跑道年久失修，硬化、龜裂嚴重，所需改善經費約700萬元，預計工期為6個月。