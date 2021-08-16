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體育發展從小紮根　蔡其昌爭經費改善三校運動場

▲立法院副院長蔡其昌邀集教育部、中市府教育局等單位會勘海線三所學校運動場，爭取經費挹注改善(圖／蔡其昌服務處提供2021.8.16)
▲立法院副院長蔡其昌邀集教育部、中市府教育局等單位會勘海線三所學校運動場，爭取經費挹注改善(圖／蔡其昌服務處提供2021.8.16)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-16 16:37:20

立法院副院長蔡其昌今(16)日邀集教育部體育署學校體育組長蔡忠益、市議員王立任、楊典忠及中市府教育局專門委員郭明洲等單位會勘台中海線清泉國中、三田國小與槺榔國小三校運動場，爭取2000萬經費挹注，蔡其昌說，「沒有基層體育，哪有奧運金牌」讓校方得以培養基層運動員，續為台灣爭光。

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蔡其昌表示，此次會勘來解決運動場老舊破損問題，今先到清泉國中，校內操場因年限已久及樹根侵入問題有如波浪一般隆起，空有一座運動場卻無法正常使用。同時三田、槺榔國小也有運動場老舊四處補丁、排水不易等問題需要一併解決，我們努力一間間來解決，期盼讓孩子們有更好的教育環境。


蔡其昌強調，沒有基層體育，哪有奧運金牌！有完善的運動設施，才能讓體育發展從小紮根，培養未來的台灣之光。蔡其昌長年在海線努力改善校園環境，並主張全台灣的孩子受體育教育的權益應該得到保障，已建議行政院編列60億的特別預算改善全台校園體育設施環境，全力來解決全台灣孩子們上體育課的運動場安全問題。


體育署學校體育組長蔡忠益說，讓孩子們有安全的體育設施是我們的職責，安排到台中三所學校會勘，明顯看見學校操場有樹根穿入跑道、排水的問題都需要盡快改善，這部份會請專家學者來共同協助研議，待收到校方改善計畫後將盡速來審議，讓校園內的運動設施盡快獲得改善。


清泉國中學校跑道使用達15年之久，長期受樹根竄起，跑道已明顯有隆起現象，同時受海邊鹽分侵蝕及風吹雨打之因，PU跑道風化龜裂亦無平整，所需改善經費約922萬元，預計工期為6個月；三田國小操場使用多年，PU顆粒已磨平硬化，跑道週邊排水不停等因素，影響學生使用安全，所需改善經費約388萬元，預計工期為6個月；槺榔國小跑道年久失修，硬化、龜裂嚴重，所需改善經費約700萬元，預計工期為6個月。

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