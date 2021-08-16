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娃娃機店復業　柯文哲：限制營業時間、每小時要有人清消

▲台北市長柯文哲16日宣布，北市的娃娃機店有條件復業，除了營業時間有限制外，每小時也都要有人巡邏清消。（資料照／記者柳榮俊攝）
▲台北市長柯文哲16日宣布，北市的娃娃機店有條件復業，除了營業時間有限制外，每小時也都要有人巡邏清消。（資料照／記者柳榮俊攝）

記者丁上程／台北報導

2021-08-16 16:43:55

因應北市疫情逐漸趨緩，原本擔心成為疫情破口的娃娃機店產業，近期也即將有條件解封。台北市長柯文哲今（16）日在北市防疫記者會上宣布，台北市內的娃娃機店業者可以有條件解封，不過要遵守「限制營業時間、每小時有人巡邏清消、落實實聯制」等條件，才可進行復業。

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柯文哲表示，針對自助選物販賣事業（娃娃機店），起初要求隨時都有專人在場管理，對於業者來說相當困難，而現在則放寬對夾娃娃機店的規定，除了基本要落實實聯制、強制佩戴口罩外，營業時間也從原本可能24小時營業，限制只能上午8點到晚上10點營業。

此外，柯文哲也強調，夾娃娃店的出入口要縮小，店面每個小時也要派人進行巡邏與清消，現場應準備酒精、乾洗手等設備，場所內也都要加裝監視器、廣播系統，且不准民眾在店內飲食或吸菸。柯文哲指出，若夾娃娃機店有發生確診者足跡，將依照風險等級須停業一天至三天。

▲新冠肺炎本土感染爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布再增8例本土，累計5月15日至今確診14477例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布再增8例本土，累計5月15日至今確診14477例。（圖／NOWnews製表）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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