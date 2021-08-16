娃娃機店復業 柯文哲：限制營業時間、每小時要有人清消
因應北市疫情逐漸趨緩，原本擔心成為疫情破口的娃娃機店產業，近期也即將有條件解封。台北市長柯文哲今（16）日在北市防疫記者會上宣布，台北市內的娃娃機店業者可以有條件解封，不過要遵守「限制營業時間、每小時有人巡邏清消、落實實聯制」等條件，才可進行復業。
記者丁上程／台北報導
2021-08-16 16:43:55
柯文哲表示，針對自助選物販賣事業（娃娃機店），起初要求隨時都有專人在場管理，對於業者來說相當困難，而現在則放寬對夾娃娃機店的規定，除了基本要落實實聯制、強制佩戴口罩外，營業時間也從原本可能24小時營業，限制只能上午8點到晚上10點營業。
此外，柯文哲也強調，夾娃娃店的出入口要縮小，店面每個小時也要派人進行巡邏與清消，現場應準備酒精、乾洗手等設備，場所內也都要加裝監視器、廣播系統，且不准民眾在店內飲食或吸菸。柯文哲指出，若夾娃娃機店有發生確診者足跡，將依照風險等級須停業一天至三天。
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