杜絕車禍羅生門　議員建議「交通事故影像上傳平台」

建議警察局可參採北市府，核發民眾檢舉交通事故肇事逃逸案件及提供交通事故錄影資料獎勵金。

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市警局表示，為鼓勵民眾協助提供事故錄影資料，有效提升肇逃破獲率，保障市民生命、財產安全與權利，警察局已著手研擬相關初步計畫並積極爭取經費，未來將視經費編列情形，訂定「臺中市提供道路交通事故肇事逃逸暨提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，預估每年獎勵民眾提供錄影資料破獲肇逃案件所需經費約為100萬元。

另需擴充相關設備(儲存設備等)及新增相關網路傳輸功能(影音網頁平台等)約需100萬元建置經費，因此第一年約需編列200萬元經費，隔年起逐年編列100萬元獎勵金支應。