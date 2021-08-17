影／50歲熱血大叔一日環島 台語幽默配音道出心內話
有人說環島是台灣人的必做三件事之一，欣賞沿途台灣的美麗風景，認識台灣這塊美麗的寶島。每逢暑假，也會看見許多年輕人相約騎車環島，展現青春與熱血。然而YouTube頻道「阿鴻，去走走吧 ！」的50歲大叔「阿鴻」，在某天中午閃過想環島的念頭，當天晚上立刻騎車出發，影片中騎車環島的畫面，配上大叔磁性的台語配音，讓許多網友大讚，熱血程度不輸年輕人。
影像中心/綜合報導
2021-08-17 20:00:00
YouTube「阿鴻，去走走吧 ！」是一位50歲大叔「阿鴻」經營，平時分享他騎乘機車、單車的影片，曾經也到中國挑戰絲路單車之旅。熱血的阿鴻在某天午餐時，跟老婆說晚上想挑戰騎機車一日環島，當天晚上阿鴻立刻騎車出發。
影片中，阿鴻騎車的身影穿梭在城市街道與鄉間、海邊，搭配著阿鴻的台語配音與幽默的口白，一句句說著這些年來的心路歷程與感觸，道盡大叔的內心世界。他也感嘆：「人到一定的年紀都會有很多感慨與遺憾，尤其是超過50歲的男人，都被人家說只剩一張嘴。」、「那些以前想做，卻一直沒有做的願望，總是講一大堆理由跟藉口來嚇自己。」，熱血大叔阿鴻並鼓勵大家要勇敢追夢：「完成夢想就是要有衝動的勇氣。不管你幾歲，想要出發永遠都不嫌晚。」（影音編輯：劉俊佑）