COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／50歲熱血大叔一日環島　台語幽默配音道出心內話

▲50歲的大叔「阿鴻」熱血挑戰一日環島。（圖／阿鴻，去走走吧 ！ 授權）
▲50歲的大叔「阿鴻」熱血挑戰一日環島。（圖／阿鴻，去走走吧 ！ 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-17 20:00:00

有人說環島是台灣人的必做三件事之一，欣賞沿途台灣的美麗風景，認識台灣這塊美麗的寶島。每逢暑假，也會看見許多年輕人相約騎車環島，展現青春與熱血。然而YouTube頻道「阿鴻，去走走吧 ！」的50歲大叔「阿鴻」，在某天中午閃過想環島的念頭，當天晚上立刻騎車出發，影片中騎車環島的畫面，配上大叔磁性的台語配音，讓許多網友大讚，熱血程度不輸年輕人。

我是廣告 請繼續往下閱讀

YouTube「阿鴻，去走走吧 ！」是一位50歲大叔「阿鴻」經營，平時分享他騎乘機車、單車的影片，曾經也到中國挑戰絲路單車之旅。熱血的阿鴻在某天午餐時，跟老婆說晚上想挑戰騎機車一日環島，當天晚上阿鴻立刻騎車出發。

▲阿鴻在影片中鼓勵大家勇敢追夢，不管幾歲都不嫌晚。（圖／阿鴻，去走走吧
▲阿鴻在影片中鼓勵大家勇敢追夢，不管幾歲都不嫌晚。（圖／阿鴻，去走走吧 ！ 授權）

影片中，阿鴻騎車的身影穿梭在城市街道與鄉間、海邊，搭配著阿鴻的台語配音與幽默的口白，一句句說著這些年來的心路歷程與感觸，道盡大叔的內心世界。他也感嘆：「人到一定的年紀都會有很多感慨與遺憾，尤其是超過50歲的男人，都被人家說只剩一張嘴。」、「那些以前想做，卻一直沒有做的願望，總是講一大堆理由跟藉口來嚇自己。」，熱血大叔阿鴻並鼓勵大家要勇敢追夢：「完成夢想就是要有衝動的勇氣。不管你幾歲，想要出發永遠都不嫌晚。」（影音編輯：劉俊佑）

▲阿鴻挑戰騎機車一日環島，騎經北宜公路。（圖／阿鴻，去走走吧
▲阿鴻挑戰騎機車一日環島，騎經北宜公路。（圖／阿鴻，去走走吧 ！ 授權）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀