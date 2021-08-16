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中國稱尊重阿富汗人民意願選擇　未撤駐地外交官

▲阿富汗民兵組織「塔利班」（Taliban）擊潰政府軍之後，中國外交部表示「尊重阿富汗人民的意願和選擇」。而在歐美多國紛紛撤離駐阿富汗使館人員之際，中國和俄羅斯也未宣布撤離。（圖／翻攝自中國官媒）
▲阿富汗民兵組織「塔利班」（Taliban）擊潰政府軍之後，中國外交部表示「尊重阿富汗人民的意願和選擇」。而在歐美多國紛紛撤離駐阿富汗使館人員之際，中國和俄羅斯也未宣布撤離。（圖／翻攝自中國官媒）

中央社

2021-08-16 18:59:19

（中央社台北16日電）阿富汗民兵組織「塔利班」（Taliban）擊潰政府軍之後，中國外交部表示「尊重阿富汗人民的意願和選擇」。而在歐美多國紛紛撤離駐阿富汗使館人員之際，中國和俄羅斯也未宣布撤離。

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中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中，被問及阿富汗局勢時，作上述表示。

她說，阿富汗局勢發生重大變化，「我們尊重阿富汗人民的意願和選擇」。她又說，阿富汗戰亂已持續40多年，停止戰爭實現和平，「既是3000多萬阿富汗人民的一致心聲，也是國際社會和地區國家的共同期盼」。

華春瑩又說，中國注意到塔利班方面宣布戰爭已結束，將協商建立開放包容的伊斯蘭政府，並採負責任行動，確保阿富汗公民和外國駐阿使團安全。

她表示：「中方期待這些表態能夠得到落實，確保阿富汗局勢實現平穩過度，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，讓阿富汗人民能夠遠離戰亂，重建美好家園」。

阿富汗戰雲密布之際，包括美國、德國、瑞典、捷克、丹麥和挪威等國已陸續撤離駐阿國首都喀布爾（Kabul）的使館人員。

不過中國並未宣布相關撤離行動。華春瑩在記者會中表示，中國駐阿富汗使館仍正常運作，大使和使館人員仍堅守崗位，履行職責。

她說，當地大部分中國公民已在使館安排下先回中國，還有零星的自願留下人員，目前都安全，使館也和他們保持密切聯繫。

香港南華早報報導，俄羅斯目前也未有撤離當地外交官的消息。

在阿富汗原政府垮台前，中國國務委員兼外交部長王毅已於7月28日在天津和塔利班政治領袖巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar） 等人會見。

王毅在會中指，中國始終堅持不干涉阿富汗內政，阿國前途命運應掌握在人民手中。

他又強調，希望塔利班和「東伊運」等一切「恐怖組織」劃清界線，給予有效打擊。

簡稱為「東伊運」的東土耳其斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkistan Islamic Movement），1993年在巴基斯坦成立，成員主要是維吾爾人，目的是在土耳其斯坦（包括中國新疆和中亞各國的範圍）建立獨立的政教合一伊斯蘭國家。

據中國外交部發布，巴拉達爾當時在會中表示，「絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情」。 （編輯：沈朋達/張淑伶）1100816

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