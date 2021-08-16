《財富老司機》投資入門法則　小白也能穩穩賺

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接著，彭懷恩透露自己大學一畢業開始就有兩個收入，進而提到建立兩個帳戶的重要，第一個最好你的本業收入百分之六十作為日常食衣住行育樂等的支出，另外百分之三十就是儲蓄投資的部分，最後還有百分之十作為緊急帳戶，但千萬別把儲蓄跟緊急弄混了，像是家裡發生的事情，或是被借錢，就開始動用儲蓄和投資帳戶，那麼一下子複利效用就沒了。所以，先把錢存好了，同時也學了一些投資者的專業技術，以及擁有正確投資心態的時候，再開始來啟動，那這個就是自後理論的一個關鍵。
而說到投資，就不能不說到近來討論熱度高的股票，老司機們也分享自身看法，在3、4月的時候，航運股大漲時候我們就講，這就是在衝浪，你在買的時候同時有人在賣，那你的資金比別人不足，你能夠獲得的訊息就比別人不足，然後你判斷未來的趨勢也比別人不足，只靠運氣跟勇氣是不會贏的。所以對於投資小白來說，仍然是可以考慮股票跟ETF，但是採取的是一半的錢放在保守的地方，像是像中華電信、0050，臺灣50，這種都很保守。
再來，投資其實要看的是未來，不是看現在有多火熱的股票，如果在很熱門的股票上去投資，通常都會變成韭菜，等著被主力割，也就是說，當你看見熱門的時候，其實已經有人把股票往上拉抬，這時你應該看的是所謂未來的趨勢。同時也要善用自己的產業專長，跟現在所有社會環節裡頭，能夠去做分析犀利的東西，投資、創業、工作，任何的事情都一樣。方法論很重要，就是下一點功夫，知道自己在什麼位置，知道自己投資的資源有多少，知道自己對應於股市的投資機會比別人好的是什麼，天底下有非常非常多的股票，並非每一支都適合去碰，真的厲害的部分，其實你只要對一兩個行業非常懂、甚至對於一支到三支股票非常熟悉，那就是創造穩健投資最好的起手式。