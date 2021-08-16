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南市推動「登月計畫」打造性平城市 破除月經污名　

▲左起，全球小紅帽協會創辦人林薇、台南社會局局長陳榮枝、台南市長黃偉哲、康那香企業董事長戴榮吉、市議員沈震東等人一同出席「登月計畫」記者會（圖／記者林怡孜攝，2021,08,16）
▲左起，全球小紅帽協會創辦人林薇、台南社會局局長陳榮枝、台南市長黃偉哲、康那香企業董事長戴榮吉、市議員沈震東等人一同出席「登月計畫」記者會（圖／記者林怡孜攝，2021,08,16）

記者林怡孜/台南報導

2021-08-16 17:08:10

今(16)日上午台南市政府推動「登月計畫」，結合康那香企業股份有限公司免費提供衛生棉，全球小紅帽協會辦理月經教育。市長黃偉哲並頒贈感謝狀，感謝康那香企業司董事長戴榮吉、全球小紅帽協會創辦人林薇，一起為台南的性別平權往前邁進。

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黃偉哲表示，身為男性的他能夠體會太太及女兒生理期時的不便與不舒服，感謝康那香企業與全球小紅帽協會的支持，盼透過衛生用品的免費提供，以及月經講座，能夠讓所有女性市民朋友感到方便，更舒服的面對生理期，同時也藉由教育來翻轉大眾對於月經隱晦避談的污名。黃偉哲指出，免費生理用品會提供給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，約有2,100位弱勢女性獲得幫助，另外，兩處市政中心與37區公所的公廁皆會放置衛生棉，供洽公女生使用，初步試辦期 3個月，南市府會努力讓活動延續下去。


康那香董事長戴榮吉極力支持市府的「登月計畫」，對於弱勢族群在購買生理用品上的困境表達不捨，特別於記者會上承諾康那香會持續支持此計畫。戴榮吉表示，全台的第一片衛生棉就是康那香做出來的，康那香經營至今50多年，對於身處困境中的女性心境更能體會，也希望將這份愛傳播、延續下去。全球小紅帽協會創辦人林薇感謝南市府舉辦「登月計畫」，攜手透過月經教育破除月經污名，她希望每位家長、老師都能成為孩子們最強力的後盾與陪伴，也希望孩子們可以透過月經學習來同理他人以及尊重自己。

▲台南市長黃偉哲感謝康那香企業董事長戴榮吉對女性愛的付出（圖／記者林怡孜攝，2021,08,16）
▲台南市長黃偉哲感謝康那香企業董事長戴榮吉對女性愛的付出（圖／記者林怡孜攝，2021,08,16）

社會局長陳榮枝說明，康那香企業提供的衛生棉將免費捐贈給社會局社工服務之弱勢家庭女性生理用品，包含女性街友、社會局服務中的受暴婦女，以及監護女性兒少等，並由社工親自送達受服務之家戶，另外配合教育局針對偏鄉女學生免費發放衛生棉，接下來社會局也會加強媒合民間單位捐助社會局委辦或合作之各實物愛心銀行生理用品，提供弱勢經濟邊緣家庭女性需求。


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