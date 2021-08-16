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中市大元公園景觀融入大里「杙」　鹹菜桶特色

▲大里區大元公園景觀設計融入大里「杙」、鹹菜桶等在地特色(圖／建設局提供2021.8.16)
▲大里區大元公園景觀設計融入大里「杙」、鹹菜桶等在地特色(圖／建設局提供2021.8.16)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-16 17:12:16

台中市政府建設局推動「台中美樂地計畫」，提供友善、舒適的公園綠地，其中大里區大元公園已完工，全區鋪面順平無障礙，景觀設計融入大里「杙」、鹹菜桶等在地特色，市長盧秀燕今(16)日視察表示，這是座共融公園，各世代民眾都可使用，盼透過公園新建整修，讓市民享受美好生活環境。

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盧秀燕表示，她上任後積極推動美樂地計畫，新建或整修老舊公園、廁所，以每年約50座公園推行，每座公園會有自己的特色，其中大元公園全區沒有階梯，也是共融公園，不管長輩、小孩、身障朋友等都可以使用，相信對在地社區情感連結會有幫助；此外，由於當地地勢較易積水，水利局更協助施作排水設施，盼減少淹水情形。


盧秀燕也說，由於現正值疫情警戒二級，依規定公園暫不開放民眾使用，但未來疫情若更加和緩、公園設施開放後，歡迎各年齡層民眾踴躍使用。


建設局指出，大里區舊名為大里杙（綁船的木樁），老街中有著名的「鹹菜巷」，早期漫步於街區中，隨處可見醃漬桶。為推展地域文化，大元公園將具在地特色杙及桶的幾何線條融入鋪面、觸覺地圖及告示牌等景觀工程，讓公園設施結合在地特色。


此外，建設局也邀請設計學院老師、遊具設計者、地方使用者及兒童、身心障礙團體等不同族群參與設計工作坊，由設計單位統籌整合跨領域意見，以全共融為訴求，除設置綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆外，更顧及身障者與幼童遊玩權益，設置輪椅式旋轉盤及可供3歲以下孩童使用的包覆型鞦韆，打造以人為本的友善環境，成為大元里首座共融式公園。


建設局表示，大元公園原為閒置空地，基地內運用景觀手法及場域流線調整地形，營造地方環境美學，以環境生態化、在地風格化及體驗美學化三個面向著手，塑造生氣盎然的孩子山丘、碗公休息站，讓兒童遊戲場與地貌結合，同時設置複層景觀植栽，提供民眾更優質的休憩空間。

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