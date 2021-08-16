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內幕／英系出手讓五倍券轉彎　蔡英文曾叮嚀蘇貞昌多溝通

▲總統蔡英文11日與蘇貞昌會面時，就叮嚀五倍券的政策應多溝通。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文11日與蘇貞昌會面時，就叮嚀五倍券的政策應多溝通。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-08-16 18:02:29

行政院長蘇貞昌今（16）日與立法院民進黨團達成共識，確定全民不用再拿1000元，皆可領到面額5000元的振興券；先前政院對民眾拿1000元換券頗為堅持，黨內派系正國會多次表達反對都未果，但英系立委13日一早發表聯合聲明、表態不支持，同日下午，部分派系人士和執政縣市長赴官邸與蔡英文會面後，政院隨即轉彎。有英系立委透露，蘇貞昌原先並未採納立委意見，經派系向總統反應後，院長仍未決定全民普發，發表聯合聲明的用意，就是要讓政院知道，總統100%不支持讓人民掏錢，而最後的結果讓人民滿意，也該給蘇貞昌肯定。

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行政院研議發行振興五倍券，惟是否要讓民眾拿1000元出來，在民進黨內始終有不同意見。正國會立委多次表明不應讓人民花錢，行政院皆未有所回應。11日蘇貞昌赴總統官邸，向蔡英文報告時，蔡即指示「要多溝通」；12日下午蘇揆與黨團幹部會談後，則決定擴大免付1000元的適用對象，仍未決定普發。

13日一早，10名英系立委聯合發臉書，呼籲應該全民免付1000元；同日下午，蔡英文則於官邸與部分派系人士及縣市首長會面；政院也在當日晚間就表示，「民眾換購五倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔」，引發各界議論，是否蔡英文出手？

據了解，五倍券政策轉折的因素，除了黨內正國會和英系陸續反映民意之外，民進黨上週也接獲風聲，部分藍營執政縣市打算串聯、編列預算，幫民眾付換購五倍券的1000元，這個消息讓綠營執政縣市相當緊張，擔心如此一來，基層壓力將排山倒海而來。後來政院宣布全民可望免費領到五倍券後，才讓綠營百里侯們鬆了口氣。

有英系立委透露，之前反映民眾對拿出1000元有所反彈時，蘇貞昌並沒有採納，既然如此，那只好去跟蔡英文說。百姓因為疫情都很難過生活，地方的聲音就是如此，「看到他們來服務處的樣子，心真的好痛」，還要民眾先拿1000元出來，就算有能力拿的人，「奇蒙子」也會不好，更多沒有能力的人則是無奈。

該英系立委也說，蔡英文平常不講話，11日蘇貞昌到總統官邸報告時，蔡就陸續說了「拜託」、「再溝通」、「想清楚」、「最好是用一個對百姓最好、最方便的振興券」等話語，蘇貞昌歷練這麼豐富，當然聽得懂。

該英系立委說，在蔡蘇會面後，政院為此研商，12日的聲明指要擴大免付1000元的範圍，但反而變成一半國人要付、一半國人不付，這樣的對立更不好。

該英系立委表示，13日早上英系的立委集體發臉書，就是要讓行政團隊知道，總統是100%不支持要民眾拿現金出來，看到臉書貼出來，蘇貞昌也調整了政策。

該英系立委指出，以蘇貞昌衝衝衝的個性，願意對政策轉彎，應該要給予他高度肯定，自從說不用拿1000元出來後，「你看他聲望更高，因為這是做對的事」。

對於正國會和英系「逆貞昌」，有蘇系立委表示，政策討論的過程中，大家本來就可以講意見，覺得哪個意見比較好，最後定案就用比較好的意見。

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