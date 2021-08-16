內幕／英系出手讓五倍券轉彎　蔡英文曾叮嚀蘇貞昌多溝通

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13日一早，10名英系立委聯合發臉書，呼籲應該全民免付1000元；同日下午，蔡英文則於官邸與部分派系人士及縣市首長會面；政院也在當日晚間就表示，「民眾換購五倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔」，引發各界議論，是否蔡英文出手？
據了解，五倍券政策轉折的因素，除了黨內正國會和英系陸續反映民意之外，民進黨上週也接獲風聲，部分藍營執政縣市打算串聯、編列預算，幫民眾付換購五倍券的1000元，這個消息讓綠營執政縣市相當緊張，擔心如此一來，基層壓力將排山倒海而來。後來政院宣布全民可望免費領到五倍券後，才讓綠營百里侯們鬆了口氣。
有英系立委透露，之前反映民眾對拿出1000元有所反彈時，蘇貞昌並沒有採納，既然如此，那只好去跟蔡英文說。百姓因為疫情都很難過生活，地方的聲音就是如此，「看到他們來服務處的樣子，心真的好痛」，還要民眾先拿1000元出來，就算有能力拿的人，「奇蒙子」也會不好，更多沒有能力的人則是無奈。
該英系立委也說，蔡英文平常不講話，11日蘇貞昌到總統官邸報告時，蔡就陸續說了「拜託」、「再溝通」、「想清楚」、「最好是用一個對百姓最好、最方便的振興券」等話語，蘇貞昌歷練這麼豐富，當然聽得懂。
該英系立委說，在蔡蘇會面後，政院為此研商，12日的聲明指要擴大免付1000元的範圍，但反而變成一半國人要付、一半國人不付，這樣的對立更不好。
該英系立委表示，13日早上英系的立委集體發臉書，就是要讓行政團隊知道，總統是100%不支持要民眾拿現金出來，看到臉書貼出來，蘇貞昌也調整了政策。
該英系立委指出，以蘇貞昌衝衝衝的個性，願意對政策轉彎，應該要給予他高度肯定，自從說不用拿1000元出來後，「你看他聲望更高，因為這是做對的事」。
對於正國會和英系「逆貞昌」，有蘇系立委表示，政策討論的過程中，大家本來就可以講意見，覺得哪個意見比較好，最後定案就用比較好的意見。