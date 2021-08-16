特企／千千、HOOK中元節必「BUY」家樂福選品大公開！

我是廣告 請繼續往下閱讀
為配合政府落實防疫政策，家樂福今年主動提出各式拜拜方法，不管是自主在家備好滿滿供桌的澎湃拜、請社區宮廟代拜，還是透過用線上的方式極簡拜，到家樂福實體量販、超市，或是線上購物，都可以一次滿足民眾需求；中元節期間滿額送鬼怪防疫面罩，於量販店消費滿3,000元即可免費獲得乙個，疫情期間人情溫度不減，在這共同祈求平安的日子，增添一絲趣味感。
合作知名藝人、網紅BUY個人特色，也拜誠意祈求平安
找來勸拜女王鍾欣怡、人氣YouTuber千千、HOOK、蔡哥，於個人社群分享自己在家樂福採購的「好拜選品組」！鍾欣怡和老公孫樂欣於節目上暢談兩人每年中元節的準備工作，除了介紹家樂福獨家的中元拜拜箱、北港朝天宮聯名的慈悲普渡箱，鍾欣怡和老公也當起吃播分享給線上粉絲今年家中的好拜選品；吸引超過2萬人次線上收看。
千千提到，本身很愛過年跟中元節，原因就是會有超多自己愛的零食組合，因此今年與家樂福合作，精選了幾款自己家裡從小到大幾乎年年出現的食物作為選品推薦給大家！ HOOK也表示，雖然疫情變化無法控制，希望大家都能平安幸福，因此平時除了宅在家訂家樂福網購食材，自煮料理與家人共享之外，今年中元節同樣發揮實驗自煮的精神分享拜拜選品。家樂福也在LINE官方帳號平台結合聊天機器人，推出跟著「人氣網紅拜」的活動，不只推薦網紅的普渡選品，同時大方贈送專屬優惠折扣碼，吸引許多粉絲參與互動。
中元不只挺你平安更是挺好BUY
家樂福於中元檔期間祭出豐富優惠活動，8/22前每週擇一天單筆消費量販滿2,000元或超市滿599元，皆可獲得9折回饋現金折價券；也有機會抽總金額100萬現金折價劵，超過1萬個以上獎項，供會員顧客補貨優惠；不想出門採購的民眾，家樂福線上購備齊各類用品，免出門就能誠意拜拜。8/24前家樂福線上購物全站消費滿2,000元，週週送200元線上折價劵，再抽Dyson空氣清淨機。
家樂福採買中元普渡商品，除了實體量販及超市店多項優惠，家樂福線上同步推線上購物、LINE官方帳號團購…等方式，方便顧客採買普渡供品，民眾有需求可要把握機會。