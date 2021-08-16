特企／千千、HOOK中元節必「BUY」家樂福選品大公開！

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中元不只挺你平安更是挺好BUY





家樂福於中元檔期間祭出豐富優惠活動，8/22前每週擇一天單筆消費量販滿2,000元或超市滿599元，皆可獲得9折回饋現金折價券；也有機會抽總金額100萬現金折價劵，超過1萬個以上獎項，供會員顧客補貨優惠；不想出門採購的民眾，家樂福線上購備齊各類用品，免出門就能誠意拜拜。8/24前家樂福線上購物全站消費滿2,000元，週週送200元線上折價劵，再抽Dyson空氣清淨機。





家樂福採買中元普渡商品，除了實體量販及超市店多項優惠，家樂福線上同步推線上購物、LINE官方帳號團購…等方式，方便顧客採買普渡供品，民眾有需求可要把握機會。



