《無法》渣男曖昧發生關係不交往　利用床事攻擊漂亮小三

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最新一集中，宋江刻意在韓韶禧的青梅竹馬蔡鍾協面前進女生家，當晚便向女生提出交往，舉動嚇壞韓韶禧，但她沒有點頭在一起，害宋江略顯失望的回家；蔡鍾協也難過的離開韓韶禧樓下，男一男二為情所困，似乎快放棄對韓韶禧的執著，卻又不甘心她跟別人在一起。
韓韶禧刻意跟宋江保持距離，心事只跟蔡鍾協說，宋江不管怎麼關心都得不到女生回應，感到無力又氣憤表示：「說不定娜比（韓韶禧飾演角色），其實已經離我遠去。」另一方面，宋江的前女友李烈音，也忍受不了男生曖昧不明的行為，決定放下對他的執著離開韓國。
宋江喝醉後，淋雨守在韓韶禧家樓下，他對她發脾氣說：「妳因為有了其他選擇，就厭倦我了嗎？」更透露是故意在蔡鍾協面前進她家，「難道我應該叫妳趕快去跟他解釋清楚？但我們過去的確是那種關係沒錯啊」，韓韶禧才發現當初宋江的告白並非真心，宋江後悔喃喃自語：「我徹底的失去娜比了。」2人曖昧了9集，最終反目成仇。《無法抗拒的他》可至Netflix收看。
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