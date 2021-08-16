美軍撤離阿富汗恐鼓勵中國犯台？美智庫：想得太簡單

美國在今年4月宣布美軍將從阿富汗撤離之後，塔利班5、6月隨即發動攻勢，近期更陸續攻陷數個省會，15日進入首都喀布爾。隨著阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）宣布辭職、離開阿富汗，塔利班可說是已經實質掌權。有觀察指出，美軍撤離導致阿富汗政府垮台，無可避免地會削弱美國在國際舞台上的聲量，尤其在美國總統拜登面對崛起中的中國前談到民主國家團結之際，而這也有可能讓台灣、烏克蘭等盟友失去信任，導致對手更加野心勃勃。不過美國智庫指出，這麼想就太簡單。





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《法新社》報導指出，隨著塔利班攻入喀布爾，阿富汗政府迅速垮台後，阿富汗戰爭便正式宣告結束，也讓塔利班在美國領導的軍事行動瓦解中，重新掌權阿富汗。分析人士指出，美軍撤離與阿富汗政府垮台脫不了關係，而這恐怕也會影響到美國在國際舞台中的信譽與聲量。





哈德遜研究所高級研究員哈卡尼（Husain Haqqani)表示，自從美國拋下阿富汗，在去年與塔利班進行杜哈會談開始，美國作為盟友的可信度就降低了。2020年美國在卡達首都杜哈與塔利班協議，設定美國撤軍時間表。





哈卡尼指出，「大國的大使可以像在杜哈一樣被愚弄，而這些國家的領導人就像過去這些日子一樣，很容易就忽略，這也將鼓勵其他國家進行雙面外交」，哈卡尼表示，美國外交官員最終恐怕只能發推文敦促塔利班停止行動。





美國共和黨議員錢尼（Liz Cheney）在接受《美國廣播公司》（ABC）採訪時表示，「這不僅會對阿富汗產生影響，美國的對手會知道他們可以威脅我們，我們的盟友則會質疑，他們是否能信任我們。」





被拜登政府視為最大挑戰的中國，早就已經先聲奪人，中國官媒《環球時報》發表分析稱，阿富汗情勢顯示華府「是不可靠的夥伴，總是會為了尋求利益，而拋棄盟友或夥伴」。





不過美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）執行長方登（Richard Fontaine）表示，認為中國會因此更大膽妄為，例如在台灣問題上採取行動，「這麼想就太過簡單了。」方登認為中國反而會認為，美國願意為退出阿富汗付出高昂代價，是為其認真轉向亞太地區的跡象。





不過反對撤軍的方登也憂心，美國將阿富汗讓給從未正式與基地組織決裂的塔利班，是在冒重大的風險。他表示，阿富汗在塔利班的統治之下，恐怖主義威脅的可能會升高，將會導致美國無法專注對抗中國。



