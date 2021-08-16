逛家樂福買什麼內行？熟食區「一幕」秒愣　老饕眼睛全亮

現在的大賣場不僅販售日常生活用品以及生鮮蔬果，熟食區在近年也是討論度也是非常高，有剛出爐的現烤麵包、Pizza，以及高CP值的便當、滷味等等，深受不少老饕喜愛。而近日，就有網友分享自己去逛家樂福時，驚見熟食區一幕，讓他不禁驚呼「這真的是看過有史以來最多」，貼文釣出不少老客人狂讚，引發熱烈迴響。





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原PO在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」貼文指出「這幾天去逛樹林店的家樂福，這真的是我看過最誇張的分店，烤雞這麼多，我看了都飽了」只見貼出的照片，香噴噴剛出爐的烤雞全部擺滿櫃上，讓人看了忍不住都口水直流。





貼文一出後，不少網友紛紛回應「應該是因為要拜拜了，銷售量會提升就有多烤」、「平常不會有這麼多啦，我都下午五點去買就剩下一兩隻了」、「有拜拜日或者遇到節慶日的時候就會多準備，不然你晚上去買絕對沒有XD」、「這是什麼狀況，我每次去不是沒了就是剩下一兩隻，賣太便宜了整個CP值超高。」





另外，也有不少網友分享烤雞口感「家樂福的烤雞真的好吃又便宜....而且他是一整隻雞，肉質不柴又好吃」、「我們家去家樂福必買烤雞，一隻賣這麼便宜又是一整隻，超狂的，我們家都很愛吃」、「家樂福烤雞大推，個人覺得比好市多還要好吃」、「比好市多好吃+1肉不柴價格又便宜」、「今天下班下狂雨，不然經過家樂福時也想進去買一隻，真的好吃」、「我去家樂福都必拿一隻哈哈，當作晚餐再配熟食區其他主餐，真的很划算」、「肉有汁也不柴，一隻可以三人吃就能吃很飽，平均下來一人70元就能吃飽，划算推一個。」





事實上，家樂福熟食區的烤雞一直以來聲量都超高，完整一隻美式烤雞都是當天現烤，因此肉質完美鎖住原汁，皮脆肉也嫩；採用袋裝模式，提帶回家超方便，最重要的是每一隻只需要198元，超高CP值讓不少老客人愛不釋手，而在家樂福官網的線上購物功能，烤雞也依舊有販售，民眾想要吃都能上官網選購，相當便利！



