COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

江啟臣明早登記參選　胡志強、顏寬恆、革實院青年團陪同

▲國民黨主席江啟臣明早10點將登記參選，正式請假備戰黨主席選舉。（資料照 / 國民黨高雄市黨部提供）
▲國民黨主席江啟臣明早10點將登記參選，正式請假備戰黨主席選舉。（資料照 / 國民黨高雄市黨部提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-16 19:53:32｜2021-08-16 19:59:01

爭取連任的國民黨主席江啟臣明（17）日上午10點半將登記參選，預計由前台中市長胡志強、前國民黨副秘書長顏寬恆陪同。在青年部分，將由江啟臣上任後重啟的革實院訓練班學員與國民黨青年部副主任詹為元等青年助陣，初估比朱立倫今日登記的聲勢更浩大。江也從明日起請假參選，全力備戰勁敵前黨主席朱立倫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，江啟臣明日將宣布發言人組合，為立委溫玉霞女兒吳亮儀及詹為元，由文傳會副主委鄭照新擔任總發言人。在登記日前夕，江啟臣於臉書上貼出去年高雄市長補選里沒真的造勢晚會上，與高雄市前市長長韓國瑜的合照，他表示，這一任的工作是先頂住挑戰、調養生息，下一任將是全面反攻。

江啟臣表示，根據最新民調顯示，民進黨的政黨支持度為21.8%，國民黨的政黨支持度則從6月的19%，增加4.4 個百分點來到23.4%，正式超越民進黨，驗證了這一年來，國民黨的改變已走在正確道路上。

江啟臣回顧過去一年的努力，強調在各項關乎國人權益、社會公義的重大民生議題上，國民黨無役不與、奮戰到底，共同推動「反萊豬」、「公投綁大選」全國性公投，重新站穩腳步並逐漸贏回民眾的信任與支持；作為黨主席，這是他責無旁貸的職責，必須讓國民黨重新再起，而推動公投奠定反攻的灘頭堡。

另外兩名參選人彰化縣前縣長卓伯源、孫文學校校長張亞中也將於明日赴黨中央登記，卓表態自己絕不參選2024總統以及立委，但他強調，以自己過去的從政經歷丶對國民黨現況的了解，絕對有能力打贏2024大選。

張亞中則在今早拋出簽訂《創造兩岸和平備忘錄》的政策。根據該備忘錄內容，要求兩岸同意，兩岸平等相待是促進和平的基礎，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意並尊重對方為憲政秩序主體，在平等之基礎上發展正常關係。簽署和平協議後，兩岸同意不使用武力或以武力威脅對方，完全以和平方式解決雙方歧見，並同意台灣與台灣海峽成為兩岸和平區。 

備忘錄指出，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意雙方與其他政府行為體享有官方關係，在國際組織之共同出現並不意含整個中國之分裂，並有責任共同合作，維護中華民族之整體利益。期盼未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意互設常設代表處。兩岸互設代表機構以及在國際間代表性之地位與方式，將另行商定之。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀