江啟臣明早登記參選　胡志強、顏寬恆、革實院青年團陪同

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江啟臣表示，根據最新民調顯示，民進黨的政黨支持度為21.8%，國民黨的政黨支持度則從6月的19%，增加4.4 個百分點來到23.4%，正式超越民進黨，驗證了這一年來，國民黨的改變已走在正確道路上。
江啟臣回顧過去一年的努力，強調在各項關乎國人權益、社會公義的重大民生議題上，國民黨無役不與、奮戰到底，共同推動「反萊豬」、「公投綁大選」全國性公投，重新站穩腳步並逐漸贏回民眾的信任與支持；作為黨主席，這是他責無旁貸的職責，必須讓國民黨重新再起，而推動公投奠定反攻的灘頭堡。
另外兩名參選人彰化縣前縣長卓伯源、孫文學校校長張亞中也將於明日赴黨中央登記，卓表態自己絕不參選2024總統以及立委，但他強調，以自己過去的從政經歷丶對國民黨現況的了解，絕對有能力打贏2024大選。
張亞中則在今早拋出簽訂《創造兩岸和平備忘錄》的政策。根據該備忘錄內容，要求兩岸同意，兩岸平等相待是促進和平的基礎，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意並尊重對方為憲政秩序主體，在平等之基礎上發展正常關係。簽署和平協議後，兩岸同意不使用武力或以武力威脅對方，完全以和平方式解決雙方歧見，並同意台灣與台灣海峽成為兩岸和平區。
備忘錄指出，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意雙方與其他政府行為體享有官方關係，在國際組織之共同出現並不意含整個中國之分裂，並有責任共同合作，維護中華民族之整體利益。期盼未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意互設常設代表處。兩岸互設代表機構以及在國際間代表性之地位與方式，將另行商定之。