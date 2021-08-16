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《跟拍到你家》拍成連續劇！男星想被跟：因為可以上電視

▲龍星涼（右）願意當《跟拍到你家》被跟拍的人。（圖／friDay影音）
▲龍星涼（右）願意當《跟拍到你家》被跟拍的人。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-16 20:31:16

日本知名綜藝節目《跟拍到你家》拍成連續劇，並由龍星涼獨挑大梁，肩扛真正的攝影機，與每一集的特別來賓互動。當被問到如果自己不是藝人，而是被節目訪到的話會有什麼反應？龍星涼笑說：「當下應該會答應啦，因為可以上電視啊！」

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▲▼龍星涼主演《跟拍到你家》，感到很開心。（圖／friDay影音）
▲▼龍星涼主演《跟拍到你家》，感到很開心。（圖／friDay影音）
▲▼龍星涼主演《跟拍到你家》，感到很開心。（圖／friDay影音）
迎接出道第11年的龍星涼，橫跨電視、電影甚至舞台劇，近兩年更是戲約不斷，對於當初知道《跟拍到你家》要拍成連續劇的時候，透露當初接到邀約，心情既驚訝又期待，他覺得這節目本來就相當戲劇化，所以把內容改編成連續劇也不奇怪。

龍星涼笑說，剛開始扛攝影機的時候真的覺得很重，漸漸習慣後，也向現場攝影師學到較為輕鬆的訣竅，甚至有種「一機在手、天下無敵」的感覺。如果有機會，除了想拍藝人的住處之外，他也想真正嘗試在車站周邊尋找深夜在外徘徊的人，「拿著攝影機、遞出『跟拍到你家』的名片」。

節目《跟拍到你家》已播出7年，差點因疫情關係停播，製作單位透露經過不斷測試，找出可以不用與人接觸就能拍攝的方法，他們試過在超市門口放視訊攝影機對談，甚至連無人機都出動，但因為太耗電，並且曾發生訊號不良造成墜機最終放棄，所幸還是排除萬難完成節目。日劇《跟拍到你家》每週日在friDay影音獨家播出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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