《跟拍到你家》拍成連續劇！男星想被跟：因為可以上電視

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迎接出道第11年的龍星涼，橫跨電視、電影甚至舞台劇，近兩年更是戲約不斷，對於當初知道《跟拍到你家》要拍成連續劇的時候，透露當初接到邀約，心情既驚訝又期待，他覺得這節目本來就相當戲劇化，所以把內容改編成連續劇也不奇怪。
龍星涼笑說，剛開始扛攝影機的時候真的覺得很重，漸漸習慣後，也向現場攝影師學到較為輕鬆的訣竅，甚至有種「一機在手、天下無敵」的感覺。如果有機會，除了想拍藝人的住處之外，他也想真正嘗試在車站周邊尋找深夜在外徘徊的人，「拿著攝影機、遞出『跟拍到你家』的名片」。
節目《跟拍到你家》已播出7年，差點因疫情關係停播，製作單位透露經過不斷測試，找出可以不用與人接觸就能拍攝的方法，他們試過在超市門口放視訊攝影機對談，甚至連無人機都出動，但因為太耗電，並且曾發生訊號不良造成墜機最終放棄，所幸還是排除萬難完成節目。日劇《跟拍到你家》每週日在friDay影音獨家播出。
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