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攔檢不停連撞10車　警持槍強勢逮捕毒蟲

▲嫌犯駕駛的白色自小客車加速逃逸，從兩車道中間狹窄的間隙一路向前疾駛，衝撞警用機車等10車。（圖／翻攝畫面）
▲嫌犯駕駛的白色自小客車加速逃逸，從兩車道中間狹窄的間隙一路向前疾駛，衝撞警用機車等10車。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-16 21:02:47

今（16）日下午5點多左右，高雄左營分局博愛四路派出所員警在大中一路攔查違規車輛時，不料有一部白色自小客車不服攔停，竟加速逃逸，從兩車道中間狹窄的間隙一路向前疾駛，衝撞警用機車等10車，直到車輛無法再前進，警方立即持槍喝令犯嫌下車，依法逮捕移送法辦。 

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▲警方持槍喝令車內男子下車，30歲的莊男和26歲的黃男被警方當場逮捕上銬。（圖／翻攝畫面）
▲警方持槍喝令車內男子下車，30歲的莊男和26歲的黃男被警方當場逮捕上銬。（圖／翻攝畫面）
左營分局博愛四路派出所巡佐湯新乾、警員林彥宇，今日下午5點10分執行巡邏勤務時，在大中一路見一部白色自小客車駕駛人未繫安全帶，遂上前示意停車接受攔查，不料該車拒絕攔查更試圖逃逸，先倒車撞到1輛自小客車後就從兩車道間向前疾駛，車身左右兩側都擦撞到正在停等紅燈的車輛，甚至連警用機車都被撞倒，經計算共有1輛警用機車、9部自小客車受到嫌犯的白色自小客車撞擊，其中更有1部是幼稚園的娃娃車。

▲嫌犯駕車一路衝撞，嫌犯駕駛的白色自小客車也嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）
▲嫌犯駕車一路衝撞，嫌犯駕駛的白色自小客車也嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）
幸好員警即時跳離機車，未造成人員受傷，而嫌犯的白色自小客車也嚴重毀損，警方最後在民族一路與大中路口將該車攔下，持槍喝令車內男子下車，30歲的莊男和26歲的黃男被警方當場逮捕上銬，並在車內查獲二級毒品安非它命10小包、毒品咖啡包2包、磅秤及毒品吸食器等證物，全案依妨害公務、違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

▲警方在車內查獲二級毒品安非它命10小包、毒品咖啡包2包、磅秤及毒品吸食器等證物。（圖／翻攝畫面）
▲警方在車內查獲二級毒品安非它命10小包、毒品咖啡包2包、磅秤及毒品吸食器等證物。（圖／翻攝畫面）

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