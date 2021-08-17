歐洲議會籲歐盟成員國　致力保護阿富汗女性安全

（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）歐洲議會今天表示，塔利班已經控制阿富汗，阿國女性的生活將面臨殘酷壓迫，呼籲所有歐盟成員國不能對人道主義危機視而不見，必須致力確保女性安全及權利。
中央社
2021-08-17 07:10:03｜2021-08-17 09:31:27
歐洲議會今天發布新聞稿，婦女權利和性別平等委員會主席瑞格納（Evelyn Regner）表示，塔利班已經控制阿國首都喀布爾，展開新的恐怖統治， 特別對於婦女和女童而言，意味著生活的各方面都將受到殘酷壓迫。
瑞格納指在塔利班控制的地區，女子大學被關閉，不讓女孩接受教育，甚至婦女淪為性奴隸。
她強調，歐盟絕不能對人道主義危機視而不見，呼籲歐盟所有成員國努力，除在阿國處於險境之中的人能安全離開外，還需致力確保婦女和女童的安全及權利。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8月15日也關切婦女和女童的未來，呼籲「她們來之不易的權利必須得到保護，所有虐待行為都必須停止」。
塔利班對待女性的貶抑態度和暴力一向惡名昭彰。塔利班過去掌權時，女性出門須穿全身罩袍，要嚴守性別隔離，且不得工作，8歲以前只能讀古蘭經，之後則沒有受教權。（編輯：張佑之）1100817