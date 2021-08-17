撤軍阿富汗被罵翻 拜登發聲了：符合美國利益，不後悔
美國從阿富汗展開撤軍行動後，武裝組織塔利班迅速重奪政權，在非常短的時間內就攻城掠地，連首都喀布爾都淪陷，總統甘尼(Ashraf Ghani)被迫逃往他國，急於逃離塔利班統治的阿富汗人民也掀起新一波難民和人道危機。然而，美國總統拜登(Joe Biden)堅持撤軍是正確的決定，強調此舉符合美國的利益。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-17 06:15:47｜2021-08-17 09:28:07
綜合外媒報導，拜登於美國東岸時間16日下午，終於在白宮就阿富汗局勢發表談話，承認阿富汗政府倒台及塔利班奪權的速度，比美國政府預期的要快，但他認為撤軍並沒有不對，也不感到後悔，因為總不能要求美國人在別國的內戰中，無休止地戰鬥，為了不重複過去的錯誤，他必須在達成撤軍協議或進行「第3個10年」戰爭之間做選擇：「經過20年，我艱難地了解到，撤軍從來沒有所謂的好時機」，又說：「我不會誤導美國人民，說只要在阿富汗多待一點時間，一切就會有所不同。」
拜登並表示，撤軍是前任政府和塔利班達成的協議，現在他寧願接受批評，也不願將如何以及何時撤軍的決定丟給下一任美國總統，強調離開阿富汗「對美國來說是正確的」，因為繼續停留並不符合美國的國家安全利益，而美國在阿富汗的使命也不應該是為了國家建設。
至於從阿富汗撤軍的風險，拜登則指出，過去一週發生的事已經表明，就算美國持續軍事介入，最終也無法支撐阿富汗政府，並批評阿富汗政府領導人逃離國家、阿富汗政府軍沒有發揮保衞國家的功能，在這種情況下，要求美軍繼續挺身而出是錯誤的。
拜登也警告，如果塔利班襲擊美國公民、試圖破壞美國的撤離工作，或是損及美方利益，華府將採取「迅速而有力」的反應；如果有必要，則會動用「毀滅性力量」來保護美國人民。