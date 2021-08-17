阿富汗總統出逃不忘帶大量現鈔！俄媒爆：塞不完還丟跑道
武裝組織塔利班在美軍撤離後，迅速攻占阿富汗重要城市，阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)於政府垮台前夕倉促逃亡，聲稱此舉是為了避免阿富汗血流成河。不過有俄羅斯媒體引述俄國官員爆料，甘尼在逃離阿富汗首都喀布爾時，不忘捲走大量現金，數量之多不只逃亡車輛跟直升機都塞不下，甚至還不得不把一部分鈔票遺留在飛機的停機坪。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-17 06:34:11｜2021-08-17 09:27:52
根據《路透社》引述《俄新社》(RIA)報導，俄羅斯駐喀布爾大使館發言人伊申科(Nikita Ishchenko)指出，阿富汗政府分崩離析，但甘尼逃離國家的方式卻頗有看頭，因為他帶走的大量現金，導致4輛逃亡車都被塞到滿出來，只好繼續塞進直升機，但空間實在有限，帶不走的只好留在停機坪上。
伊申科強調，他的消息來源是某位甘尼逃亡的「目擊者」，正確性無誤；但《路透社》無法確認此說法的真實性。
在這之前，俄羅斯派至阿富汗的特使卡布洛夫(Zamir Kabulov)曾表示，不清楚甘尼政府逃亡時會不會帶走所有錢，希望他們不會把阿富汗所有的國家預算都拿走。
針對塔利班奪回政權一事，俄羅斯表示將繼續在喀布爾留駐外交人員，也希望和塔利班發展關係，但不急著承認塔利班是阿富汗的統治者，將會密切觀察塔利班的行為和局勢走向。