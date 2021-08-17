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阿滴英文YT「無預警停更」！1句話爆原因：跟Joeman有關

▲阿滴16日晚間沒有更新YT影片，透露其原因與Joeman有關。（合成圖／翻攝阿滴IG）
▲阿滴16日晚間沒有更新YT影片，透露其原因與Joeman有關。（合成圖／翻攝阿滴IG）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 06:44:10

Youtuber阿滴與妹妹滴妹時常一同拍攝影片教學英文，一路累積粉絲至今，已經有超過268萬的訂閱者，人氣相當高，而兄妹倆也都會在每週一的晚上7點，在YT更新頻道發片，不過，昨（16）日阿滴卻宣布無預警停更，其原因令粉絲全笑翻，引發討論。

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阿滴16日晚間8點在粉絲專頁「阿滴英文」貼文表示「有粉絲問說為什麼今天週一晚上，阿滴英文沒有發影片？因為Joeman已經發了比基尼對決」短短一句話，說明無預警停更的原因，吸引1.4萬人朝聖，甚至其他Youtuber也前來留言調侃。

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▲Joeman16日晚間更新頻道，上片「比基尼大對決」，吸引網友目光，阿滴為不分散流量，禮拜一選擇停更，笑翻網友。（圖/Joeman YT）
貼文一出，網友紛紛回應「懂你意思XD」、「先去看比基尼囉！喔不對，先去看對決！」、「還以為準備要中威力彩17億了呢」、「真的是名符其實的滴哥（豬哥台語）哈哈哈哈」、「廣大男性友人站出來！力挺阿滴停更XD」、「敲碗滴妹穿比基尼教英文」；而知名Youtuber啾啾鞋也開玩笑表示「Joeman一發比基尼對決，全台灣的YouTuber都要自動迴避」。

原來，阿滴會突然宣布週一不更新上傳影片的原因是因為，Joeman於16日晚間更新「Joe是要對決S2」系列影片，標題為「比內衣還性感！18900元的奢華比基尼對決250元的平價比基尼！高清無碼黃標版」，邀請林可、啾啾兩位網紅為大家比較平價以及昂貴比基尼的質感，短短不到幾小時，觀看人數就衝破60萬，吸引網友目光。（編輯：張嘉哲）

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