急著逃離塔利班！傳阿富汗民眾硬爬美軍機 慘遭拋落斃命
阿富汗武裝組織塔利班(Taliban)15日攻進首都喀布爾，總統甘尼逃亡，塔利班形同奪回政權。由於局勢動盪加上對未來悲觀，不少阿富汗民眾都湧入喀布爾國際機場搶著離開，不只機場停機坪被塞爆，還傳出有人搏命爬上飛機的起落架，結果從高空被拋下，不幸摔死。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-17 07:58:32｜2021-08-17 09:27:35
綜合外媒報導，由於機場人潮實在太多，場面一度失控、引發混亂，甚至爆出多聲槍響，從網路上流傳的影片可以看到，機場內外大排長龍，連停機坪都出現一大群阿富汗民眾，追著即將起飛的美國軍用運輸機跑，企圖攀登上去。
從另一段影片中，則看到民眾爭先恐後爬上一座鐵梯，試圖接近連接飛機艙門的空橋，幾乎要把鐵梯塞爆，人多到都從梯子上滿出來，險象環生；這些阿富汗人大多連行李都沒有帶，一心只想逃離這個國家。
根據推特流傳的影片顯示， 美國空軍一架C-17A運輸機起飛後不久，畫面上就出現從飛機中掉出的小黑點，網友瘋傳那就是從高空墜落的民眾。
據了解，至少有7人在週一的機場混亂中喪生，但確切死因還有待確認，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)已批准加派兵力前往喀布爾協助撤離行動，使在機場防護的軍隊人數增加到6000人。