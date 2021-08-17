台中郵局推「郵i寶飽」 募集嬰兒肉鬆捐贈食物銀行

疫情衝擊社福機構物資募集，中秋將屆，台中郵局發起「郵i寶飽，守護弱勢」活動，總計募集嬰兒肉鬆8500包，市價近130萬元，今由台中郵局局長陳湘慈送愛安得烈食物銀行轉贈弱勢，以實際行動相挺。





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局長陳湘慈指出，疫情對許多公益團體造成衝擊，郵局希望能扮演公益推手，投入社會公益來回饋社會。所以，自6月7日發起「郵i寶飽，守護弱勢」活動，期盼藉著每一次公益活動，透過善的循環傳遞溫暖給需要的人。





她說，特別感謝圓裕企業股份有限公司、鼎暄投資股份有限公司、圓隆投資股份有限公司均各自認購600包，以及杜淑敏女士認購800包等，希望透過募集活動拋磚引玉。





▲安得烈食物銀行募集物資轉贈弱勢家庭，呼籲大家及「食」行善。（圖／台中郵局提供）

安得烈慈善協會創立於2011年8月，以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為核心工作，依個案狀況，提供即時、適需的資源，幫助受助兒少的身心健全發展。





長期推動「食物銀行計劃」，每個月幫助全台灣5000多名弱勢兒少免於飢餓，透過每月一箱「嬰兒食物箱（0-3歲嬰幼兒所需之奶粉及尿布）」或「膳糧食物箱（4-15歲兒少所需之主、副食品）」，提供弱勢家庭「食」在的溫飽。





陳湘慈指出，台中郵局為善盡企業社會責任，認同安得烈食物銀行「沒有到位的服務，等於沒有服務」理念，希望透過募集活動拋磚引玉，讓弱勢兒童感受到「食」在的幸福，願透過集「食」行善的力量，幫助在貧困環境中的孩子健康成長。





另外，台中郵局也結合「瑪利亞基金會-瑪利MAMA手作麵包」，以及「台中市身心障礙者福利關懷協會-微笑天使烘焙坊」，推出公益月餅禮盒，歡迎民眾認購，把募集之月餅捐贈給家扶基金會，以及台中地區各國中小學弱勢學童，連絡方式可洽台中各郵局窗口或上i郵購網站訂購。



