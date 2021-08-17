與布林肯討論阿富汗 王毅：不能邊打壓邊指望中國配合
阿富汗武裝組織塔利班攻佔首都喀布爾後，引起全球關注。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)致電中國與俄羅斯外交高層，共商對策，而根據中國外交部聲明，中國國務委員兼外長王毅表示，中方願與美方推動阿富汗問題「軟著陸」，但美方也不能一邊打壓，一邊還指望中方支持配合。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-17 09:27:03
綜合陸媒及中國外交部官網聲明，王毅16日應約同布林肯通話，就阿富汗局勢及中美關係交換了意見，王毅闡明了中方對阿富汗局勢的立場，認為事實再次證明，把外來模式硬套到歷史文化及國情都截然不同的國家，只會造成水土不服，用強權及軍事手段解決問題，只會導致問題越來越多。
王毅表示，中方願同美方溝通對話，推動阿富汗問題實現「軟著陸」，阻止新的內戰或人道主義災難發生，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所；然而，美方接下來在協助阿富汗維穩防亂、和平重建的事上，更應發揮建設性作用，特別是前一段倉促撤軍，已對阿富汗局勢造成嚴重負面影響，如果再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。
王毅進一步強調，中美都是聯合國安理會常任理事國，也是當代國際體系的重要參與者，面對層出不窮的全球性挑戰、極待解決的地區熱點問題，理應開展協調合作，美方不能一邊處心積慮打壓中國、損害中方正當權益，另一方面又指望中方支持配合，國際交往中從來不存在這種邏輯。
王毅指出，中美意識形態、社會制度、歷史文化不同，這是客觀事實，誰也不可能改變對方，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找和平共處之道，無論美方意欲何為，歷史終將證明，中美關係只應尋求這樣一種前途，也只有這樣一條路可走。