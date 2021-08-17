聯亞疫苗未過EUA 早盤股價慘跳水50%、百元大失守
中央流行疫情指揮中心宣布聯亞生技的新冠疫苗未通過衛福部食藥署的新冠疫苗專案製造緊急使用授權（EUA）。對於EUA未通過，聯亞昨晚（16日）發出聲明，強調將向醫藥品查驗中心（CDE）及食藥署（TFDA）提出申訴，但子公司興櫃的聯亞藥今（17）日一早仍跌85元以上，跌幅超過50%，下殺來到82元左右。至於高端疫苗早盤漲6%，來到360元。
記者許家禎／台北報導
2021-08-17 09:27:38
衛福部疾管署今年5月28日與高端、聯亞完成簽約，每家採購各500萬劑的新冠疫苗。而聯亞子公司聯亞藥於今年6月23日以30元重回興櫃市場，掛牌第一天，漲幅高達633%，飆上220元，第二天一度攻上300元，但6月27日發布二期期中臨床分析數據後，因中和抗體相對較低引發市場擔憂，再加上大股東台塑生醫陸續申報賣股，也壓低聯亞藥股價。
而昨日傳出聯亞新冠疫苗將宣布緊急使用授權（EUA）審查結果，聯亞藥股價一度重回200元以上，漲幅約22%。但EUA審查未通過訊息一出，股價瞬間跳水急跌來到100元，終場下跌51.6元，收在117.5元，跌幅達30.5%。
雖然聯亞指出將提出申訴，但聯亞藥今日股價依舊慘綠，開盤沒多久跌85元以上，跌幅超過50%，100元失守，早盤最低來到82元附近。至於第六輪高端疫苗8月23日準備開打，股價亮眼，早盤漲20元，漲幅6%，來到360元。而高端大股東基亞與云辰則各跌1%與漲1%多，分別來到67.5元與28元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。