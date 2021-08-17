台塑生醫近2月賣出聯亞藥逾萬張　持股降至4.97%

（中央社記者韓婷婷台北16日電）台塑生醫自聯亞藥6月23日重回興櫃掛牌以來，持續出脫持股。台化今天再公告台塑生醫處分2791張聯亞藥，為第5波處分持股，累計近2個月已大賣逾萬張，回收新台幣18億元資金。





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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日下午2時宣布，聯亞生技的COVID-19疫苗因中和抗體效價偏低，經專家審查認為未達緊急使用授權（EUA）標準，無法取得EUA。台化下午4時29分代子公司台塑生醫處分聯亞藥持股公告。





台化公告指出，在8月13日及16日，台塑生醫已再賣出2791張聯亞藥股票，這次平均每股處分價格在182.23元，是5波賣股以來均價最高的一次，此次回收金額為5.08億元；合計近2個月5波賣股達1萬717張，回收金額約18億元，總持股張數剩下5240張，持股比例從原先15.15%下降至4.97%。





聯亞藥16日在下午1時30分前，興櫃股價一度衝上207元高點，顯然市場對聯亞疫苗爭取EUA仍有所期待；不料在指揮中心宣布因中和抗體效價偏低、EUA未通過後，聯亞藥股價瞬間崩跌，從207元高點跳水急跌到最低100元，瞬間狂瀉逾5成，盤中震幅高達63.28%；終場收在117.5元，守住百元關卡，下跌51.6元，跌幅30.5% 。





台塑生醫副總經理劉慧啟說明賣股是因應集團調整投資組合，籌措所需資金，持續賣出是既定政策；對於聯亞未通過EUA感到有點意外，將進一步評估剩下持股如何處理。





市場關注近期申報轉讓聯亞藥的大股東台塑生醫接下來如何處置手上剩下的持股，劉慧啟表示，對聯亞疫苗未能通過EUA有點意外，之前賣股主要是因應集團在投資組合調整，藉由申讓投資多年的相關公司股權，籌措所需資金。





劉慧啟表示，聯亞藥並非疫苗的主要核心技術擁有者，核心能力在於後端製造，廠房為原GSK （荷商葛蘭素史克藥廠，GlaxoSmithKline），為國際標準GMP廠房，占地24萬平方英呎，接受全球藥界委託新產品研發、製造與包裝服務。目前看到每年的業績都呈現成長態勢，有點類似東洋的角色。





劉慧啟說，當初投資聯亞集團主要看重的是單株抗體技術，也非COVID-19的疫苗，相信聯亞會繼續往前走，至於剩餘的持股會進一步評估再做決定。





劉慧啟提到，集團從今年開始，為跨足生技產業的第二個10年，策略很明確，未來將著重於再生醫學及次世代高階檢測兩大領域，也已經與大江生醫策略結盟，另外後續還會有新的合作案。（編輯：張良知）1100816



