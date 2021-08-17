LINE群組會保留？他曝「紀念價值」決定 網喊：都是回憶
LINE是許多民眾會使用的社交軟體，不論是學生要討論報告，或是上班族群的專案等，都離不開LINE。對有些人來說，群組僅會留現階段需要的，但有些人卻會把群組留下來，因為可以留作紀念。近日有網友在網路論壇上詢問，有人會不會一直保留LINE群組，許多網友都喊：「是回憶」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 09:49:32
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「有人群組會一直保留的嗎？」的貼文，原PO表示，一定會有人因為一些短暫的活動或是專題，需要建立群組討論，他問大家，是不是會將群組保留？原PO接著說，有點像紀念曾經在參與活動而特定保留的，不過他近期發現群組有點多不知道該怎麼抉擇，聊天訊息也都還保留。
貼文一出，網友分享自己的看法，「分組或討論所辦的我會想刪，但班群不會刪」、「通常我會留著欸，就跟你說的一樣是個回憶，而且留著也沒什麼損失」、「我是念舊的人，有值得回憶的，有紀念性的會留著，沒什麼好留念的才刪，然後就累積一大堆了」、「我只有留班群跟社團群，分組報告、活動群都退了」、「我都會刪耶，臨時組的留著沒意思」、「做報告跟討論活動的會刪，班群的話，再看看」。
但也有不少網友是屬於「念舊」類型，大多都會保留群組，「通常我會留著欸，就跟你說的一樣是個回憶，而且留著也沒什麼損失」、「我是念舊的人，有值得回憶的，有紀念性的會留著」、「我跟你一樣耶！會捨不得刪掉，我覺得多沒關係，留著也是一種回憶」、「跟我一樣，念舊，珍惜朋友」。（實習編輯：歐雅如）