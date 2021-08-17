台灣被攻陷會逃走？蘇貞昌：不怕被殺、繼續守護這片土地

民兵組織塔利班15日入侵阿富汗首都喀布爾，阿富汗總統甘尼逃往他國，政局混亂。中廣董事長趙少康對此表示，如果被兵臨城下的是台灣，總統蔡英文的選擇是辭職走人還是拚到最後一支掃把，引發論戰。行政院長蘇貞昌今（17）日早上抵達嘉義視察前受訪時被問及此事，他表示當年國民黨威權統治，他不怕被殺被關，替台灣打開民主大門，今天還有強國假借武力欲併吞台灣，會以同樣的心情守護這片土地。

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阿富汗總統逃往他國，趙少康透過臉書表示，如果被兵臨城下的是台灣，總統蔡英文的選擇是辭職走人還是拚到最後一支掃把？此言論一出，引發不少論戰。蘇貞昌今日被問及此事時表示，當年國民黨威權統治、戒嚴台灣38年，他在戒嚴中不怕被殺、被關，為台灣打開民主大門。今天還有強國假借武力要併吞台灣，他同樣不怕被殺、被關，一定守護這個國家、這片土地，不像有些人老是長敵人威風、減自己志氣。

蘇貞昌說，從阿富汗活生生、血淋淋的教訓可以感受，都是內部亂，就算外部想要幫忙都沒有辦法，唯有自助才能人助。台灣人要堅定自己國家信念，要相信只有自己守住這片土地，別人才攻不進來、吞不下去，也只有自助，好朋友才有機會與時間幫忙我們。

蘇貞昌表示，蔡英文就任以來，非常重視台灣跟各理念相同、價值相同的民主國家的互動，可以看到美國、日本與周邊國家，都一再對台灣表示關心，甚至像歐盟都對台灣表示歡迎與肯定，也有許多國家都表示對台海和平穩定很重視，德不孤、必有鄰，台灣人一定會堅決守護台灣。

蘇貞昌也說，蔡英文跟他一樣，一定和所有台灣人民堅守台灣這片土地，台灣自己不要內亂，也不要有看台灣好像會亂起來、人家會吃下去這種自己唱衰自己的心態，希望大家一起團結，就像團結對抗疫情一樣。