登記參選黨主席　江啟臣千字文明志：當重返執政造王者

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他指出，一年半前，國民黨再次歷經大選挫敗，政治海嘯幾乎沖垮黨的根基與信心。他連任立委，卻沒有帶來絲毫喜悅。當時他心心念念的，是不忍國民黨一蹶不振；更無法接受深愛的臺灣，在民進黨的專斷下走向衰敗。
他強調自己沒有利害計算、沒有個人得失，憑著對黨對國家的使命，扛起無數黨員的熱切期待。過去一年半來，他們胼手胝足，從組織、論述、法規、技術到實務面，進行國民黨的重設計，改革國民黨的體質，提升問政效能。
他說，在民進黨的獨裁酬庸下，他們揮汗抗爭，在街頭反萊豬、拚公投，匯集超過150萬名公民的心聲。在疫情嚴峻下們挺醫護、送待餐，監督防疫紓困，一再引領政府施政。從一次次實踐，展現國民黨的領導力與價值，而不只是政治競爭。回首來時路，他們曾顛沛跌倒，但不曾灰心沮喪，更沒有一絲避戰念頭。
江啟臣說，當他們從形單影隻的拚搏，化為眾志成城的聲浪，民進黨用挑撥離間，破壞他們的團結。當國民黨支持度從12.2%的谷底，爬到23.4%反超，綠營側翼用假民調，抹煞他們的努力。當《時代雜誌》以「全球百大未來世代領導人」肯定他，有心人士用冷嘲熱諷，詆毀他們的志氣。而這些都在在證明，他們正走在正確的道路上。
「改革沒有回頭路！」江啟臣說，從就任之初的「求存」，到政黨體質的「調整」，他們正逐步爭取民心，讓國民黨重新「壯大」。改革更需要延續，要在既有的改革基礎上，擴大優秀人才甄選培訓，提升政策研究創新的量能，更擦亮國民黨的品牌價值，替2022與2024奠定勝利基礎。
他強調，自己絕不是國民黨復興的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨找出「最強候選人」，扮演國民黨重返執政的「造王者」。2018年台中市長黨內初選的經驗告訴他們，只有無私團結，放下自我，才能為百姓創造更美好的未來。