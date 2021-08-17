開學在即！北市9成國小備好隔板？許淑華揭數據打臉

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針對家長最擔心的校園防疫措施，柯市府拍胸脯保證會以最完善的防疫措施保護師生健康，更說明孩童用餐時段要用的防疫隔板，柯市府公布9成1國小已準備好隔板，經詢問台北市教育局統計資料從何而來，他們回覆是前幾週所做的調查，並告知還沒準備好隔板的包括有永春、光復、古亭、建安、東門、三玉、南湖、碧湖、葫蘆、湖山、麗湖、義方、忠義共13所市立小學。

上週詢問信義區9間國小的校長和家長會防疫隔板的準備情況，得知永春、光復、興雅、信義、三興等5間國小還沒有準備好隔板，但柯市府只調查出永春、光復2間，而興雅、信義、三興這3間國小教育局並沒有掌握實際狀況，連信義區9間學校的調查都可以出現「5變2」，民眾

許淑華認為，很顯然市府的調查和實際狀況存有落差，不是柯市府刻意說謊，企圖營造讓家長安心的假象，就是柯市府的執行力已蕩然無存，連學校的需求都調查不清楚，跟基層完全脫節﹔無論是哪種情況，都對柯市府無視學生、家長的擔憂感到非常遺憾，也為學校被市府忽視感到憤怒。





許淑華表示，自己已經決定靠自己募集，將提供光復國小需要的2067片防疫隔板、永春國小580片、興雅國小910片、信義國小841片、三興國小650片，目前所有防疫隔板的設置都在進行中，希望可以給予孩童最高規格防疫保護，讓學校省力、讓家長安心。





許淑華說，市府誇下海口宣布9月1日開學，就應該一肩扛起照顧學童的責任，怎能將校園防疫設備丟給學校自籌？或只仰賴中央補助？即使教育部核定補助台北市校園防疫3千多萬，但平均下來一個孩童僅100多元，卻要學校備足快篩劑、隔板、口罩、面罩、酒精、體溫計等仍是不足，「試問台北市政府的角色何在？」





許淑華質疑，台北市不是沒有錢，捐款目前也仍有1億多餘額，用部分餘額購置防疫隔板並非難事，為什麼明明財政資源充足卻坐視不管，從五月不斷透過質詢或是公開呼籲至今，顯然柯市府一直沒搞懂校方的難處和家長的心聲。



