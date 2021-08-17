藍拿阿富汗類比台灣　綠委：比較像在大陸流亡的國民黨

民兵組織塔利班15日入侵阿富汗首都喀布爾，阿富汗總統甘尼逃往他國，情勢緊張；現有部分國民黨人士將台灣類比阿富汗，還表示今日阿富汗、明日台灣。民進黨立法院黨團今（17）日召開記者會被問及此事，黨團書記長羅致政說，藍營人士有這樣的類比，是因為回想到1949年國民黨政權被人民、國際社會唾棄，完全可以理解這樣的心境，但如此類比是不倫不類。

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阿富汗情勢緊張，部分國民黨人士卻將台灣類比阿富汗，引起論戰。羅致政今日對此表示，少數人把所謂台灣跟阿富汗做類比，這非常不恰當，也是沒有客觀依據的。他說，在大陸時期的國民黨，跟今日的阿富汗比較像，為甚麼國民黨人士會這樣類比，因為國民黨在大陸時期流亡轉進的樣子，就好像阿富汗政權失去國際跟人民支持一樣。

羅致政也說，阿富汗悖離國際社會支持，是因為被自己人民背棄，不是被美國背棄，過去美國發表白皮書，表明不願意支持國民黨政權也一樣，是因為政權貪汙腐敗，內部人民不支持。他說，如何積極回應民意、爭取人民支持，才是政權存續基礎，而在國際上自立自強，才是政府生存之道。

羅致政強調，台灣是自由民主世界一員，國際社會也都給予支持跟肯定，他相信國民黨人有這樣的類比，是因為回想到1949年時國民黨被人民唾棄，完全可以理解這樣的心境，但如此類比完全是不倫不類。

黨團幹事長劉世芳也說，這樣的類比不倫不類，也代表沒有辦法了解台灣追求自由民主的過程中，由人民自己決定前途的價值。亞洲人權排行我國高居首位，台灣人已經了解民主價值在於，願意按照民主政治方式，選擇國家定位，跟現在的阿富汗政權是完全不一樣，少數人不要用國民黨轉進到台灣的心態，來類比台灣人民共同決定的政權，不要作賤自己。