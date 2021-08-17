飯店門外傳小孩笑聲！空姐投訴見「監視器」毛炸：進來了
空姐常常在各個國家飛來飛去，晚上都會住在公司安排的飯店，卻有不少人遇過無法解釋的奇怪現象。近日，就有位空服員分享，有位同事到飯店休息時，一直聽到小孩的吵鬧聲，氣得同事打電話投訴，結果一看監視器畫面，卻沒有任何人，甚至還看到一幕，讓她聽了直冒冷汗。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 10:46:16
根據《LADbible》報導，國外一位空服員「@danidboyy1」在《TikTok》表示，自己身為機組人員，常會搭飛機前往不同國家，也住過不同的飯店，因此她們常聽到一些奇怪的故事，而其中一位同事曾遇過詭異的現象，讓她忍不住驚呼「它真的讓我毛骨悚然」。
原PO指出，那位同事在航班降落後直接回到飯店，因為剛結束繁忙的工作，只想趕快睡覺恢復精神，卻一直聽到門外有小孩的嬉鬧聲，導致她根本睡不著，只好打電話跟櫃台投訴，然而對方卻說「她住的樓層是專門提供給機組人員使用，並沒有小孩入住」。
等同事投訴後，還是繼續聽到吵鬧聲，便打開門查看，但門外卻沒有任何人，這時笑聲也停止了，於是她困惑地回床上睡覺，想不到又聽到跑步聲和笑聲，氣得再打給櫃台投訴，並要求調閱監視器畫面，結果畫面上的走廊空無一人，而她打開門後，竟有個小男孩跟著走進房間，讓她看了當場傻眼。
原PO聽完這個故事後，也強調「從此她們聽見門外有奇怪聲音，再也不開門了」。影片曝光後，網友也紛紛回應，「我的天啊！也太恐怖了」、「聽了瞬間起雞皮疙瘩」、「我在浴室裡聽了這個故事，感覺有點恐怖」，但也有不少人質疑，「小男孩進房間，還有怪聲？」、「那怪聲又是哪來的」。（編輯：許智超）
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