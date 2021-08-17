12年前消費券買了啥？網友憶當年 部分人淚訴：被拿去了
行政院在昨（16）日拍板五倍消費券最快於10月發行，並不需要民眾支付1000元兌換。在12年前因為SARS的關係，當年發放3600元消費券給民眾，而蔡英文政府在2020年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情造成的經濟衰弱，為了振興經濟而發行的消費專用券。近日有網友在網路論壇回憶起12年前的消費券都拿去買了些什麼？有些網友淚訴：「都被拿走了」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 10:59:03
這位網友在PTT WomenTalk版上PO出一篇「以前消費券買了什麼？」的貼文，原PO說記得以前發消費券時，長輩用他的消費券，買了一雙鞋子，那時候原PO覺得好幾千塊錢的鞋子很不便宜，不過長輩為了炫耀也是每天穿，之後穿幾天就壞了，也不再穿，原PO說，等同於把3600元丟進垃圾桶。於是原PO就問大家當年把消費券拿去買了什麼。
網友看到貼文後，憶起當年表示，「背包，還在背，不錯」、「買了一雙鞋」、「亂買跟坐計程車」、「mp3，用沒多久就變時代的產物」、「PSP，豪爽，難得我媽開明」、「我記得還小媽媽帶我去買超多新衣服」、「買了筆電，用了10年」。
但有網友淚訴，因為當時還是小朋友，父母把屬於他們的消費券拿走了，「被爸媽直接收走」、「被我媽拿走，她拿去雷射」、「媽媽把哥哥姊姊和我的份都拿走了」、「被老媽徵收走了」、「當然直接被家長充公」。（實習編輯：歐雅如）