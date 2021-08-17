內鬥激烈！習近平權威受挑戰　能否連任成北戴河會後焦點

二十大的權鬥前哨戰。隨著中國當局提前公布，17日將召開全國人大常委會議，今年的北戴河會議，可說是已經結束，中共總書記習近平連任與否，也成為後續觀察的焦點。中國政府各機關以及官媒近日發布的《法治政府建設實施綱要》，讓外媒分析認為，習近平連任可能性相當高。但也有分析指出，習近平的權威受到了挑戰。





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綜合媒體報導，從多方觀察指出，中共神秘會議北戴河會議已經結束，緊接著上場的是，將在17日舉行的全國人大常委會議，而未來幾個月，中共會陸續舉辦十九屆六中全會及地方黨代會，這些會議被外界視為是為明年召開的中共二十大做準備。





而根據官方披露，將上場的全國人大常委會議，將會審議「國務院關於提請審議人口與計劃生育法修正草案的議案」等，同時也包括「有關任免案」，被解讀將涉及中共二十大人事佈局，也是在北戴河會議之後，一系列人事安排的開端，屆時結果是否能體現「習核心」的意志，也可對應北戴河鬥爭的實況。





不過習近平的政權是否平穩，外界卻有著不同解讀。在北戴河會議結束之後，官媒連連發出文章，看似在為領導唱讚歌、讚揚「習核心」，大肆吹捧、大張旗鼓的做法，疑似是在彰顯在北戴河鬥爭的勝利。但有觀察人士認為，這實際是透露出，習近平的權威確實受到挑戰，無法控制各派系，甚至是解放軍，才要如此高調吹捧。





目前，中共內外交困，對外面臨國際社會對於隱瞞疫情的追責問題，在內部政治危機重重，內鬥加劇。有評論認為，習近平先前反覆要求軍隊永遠聽中共的，表明習近平對軍隊不放心。





中共共海軍司令部前中校參謀姚誠近日接受訪問更指出，「習近平上台後在軍隊抓了那麼多將軍，所以軍隊與習近平不是一條心，只是不敢公開反對習、不敢公開造反，其實已經被拖進中共的鬥爭漩渦。」





而先前中共發布《法治政府建設實施綱要》，文中提及政策延續，被外界視為在宣告未來5年仍將是習近平執政的時代。不過被認為有江澤民派系背景的大外宣《多維網》刊文指出，「鑑於政策延續的傳統，僅憑這一文件就佐證中共領導人的言任，可性度仍偏弱。」不過文章中同時也表示，中國內部民間輿論多「贊同、支持」習近平的連任，現在仍無法下定論，只有到二十大揭曉才知道。





旅美時事評論員陳破功透露，中共內部爭議非常激烈，根據他獲得的消息顯示，習近平原先不僅要爭取連任，還打算不設接班人。但近來局勢對他不利，習近平和習家軍接連闖禍，讓被經外交空前孤立，再加上河南洪水、國內疫情日漸嚴峻，都對習近平造成不利。擋不住各方施壓，就算習近平想再做一屆，明年也勢必得立接班人。



