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北京暴雨海淀橋下車輛受困　2人溺斃

▲中國大陸多地近期遭逢強降雨，北京海淀16日晚間出現暴雨，部分地區出現積水，有2名民眾駕車經過一處涵洞被困，獲救送醫後仍宣告不治。（圖／翻攝自微博）
▲中國大陸多地近期遭逢強降雨，北京海淀16日晚間出現暴雨，部分地區出現積水，有2名民眾駕車經過一處涵洞被困，獲救送醫後仍宣告不治。（圖／翻攝自微博）

中央社

2021-08-17 11:25:36

（中央社台北17日電）中國大陸多地近期遭逢強降雨，北京海淀16日晚間出現暴雨，部分地區出現積水，有2名民眾駕車經過一處涵洞被困，獲救送醫後，於今天上午宣告不治。

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有中國網友質疑，為何歷經鄭州暴雨後，北京還發生類似狀況；也有人將這次事件與2012年的廣渠門事件類比，要求當局追究交通部門責任。

綜合北京青年報、北京日報等陸媒報導，事發地點為海淀區旱河鐵路橋位於地鐵6號線田村路站以北，京糧廣場的西北側，為一處下凹式立交橋。橋下有4個橋洞，供機動車行駛的主路為雙向六車道，中間由綠化帶隔開。

報導表示，受強降雨影響，當地昨晚出現嚴重積水。一輛自小客車經過該路段時被困，車內兩人被救出後送醫急救，17日清晨宣告不治。

這起事件也在中國社群社群網站上引發討論，有網友質疑既然已嚴重積水，為何沒有封路，「車還繼續往水裡開，交通部門是否失職？」也有人聯想到2012年7月北京特大暴雨引發嚴重積水，有人駕車受困在廣渠門橋下，最終溺斃，反問「廣渠門那次，都忘了？」

綜合陸媒報導，中國中央氣象台監測資料顯示，中國大陸15日起降雨較為分散，雲南、廣西、浙江及華北北部等地出現分散性較強降雨，廣西防城港，浙江寧波、麗水、紹興和金華以及內蒙古東南部、北京北部山區、天津薊州等局地出現大暴雨。

預報指出，17日夜間起至20日，中國大陸西北地區、華北、東北地區將自西向東出現一次較強降雨過程，降雨量以小到中雨為主，部分地區有大雨，局地暴雨；上述局部地區將有短時強降雨、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1100817

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