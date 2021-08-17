汽燃費繳納剩兩週！公路總局提醒：309萬輛車還沒繳
110年自用汽車及機車燃料使用費繳費延長至8月底，公路總局今（17）日提醒，目前約有309萬輛車尚未繳納，請及早繳納，以免欠款超過900元以上將被處以300至3000元罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-17 11:00:54
公路總局表示，今年因受疫情影響，放寬汽燃稅繳納期限自7月1日開徵延長至8月31日止。經統計，截至8月16日止已有86%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約309萬輛。依《公路法》規定，汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達新台幣900元以上者，處新台幣300元以上、3000元以下罰鍰。
公路總局提醒，若不確定是否已繳納汽燃費的車主，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。如尚未繳納，除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，亦可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。目前仍可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、元大銀行、街口支付及蝦皮等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。
此外，車主倘有繳費證明需求，亦可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。