結紮後貓屁股竟長出「神奇圖樣」　網笑：以後怎麼敢吃！

這就叫有失就有得嗎？網友黃小姐近期收編老家附近的浪浪，評估狀況後帶去給醫生結紮，沒想到術後橘貓屁屁上竟然顯現出神奇紋路，猛然一看，發現那模樣不就是每個人的童年美食，微笑薯餅嗎！？

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▲今天的主角冬冬！（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

× ▲今天的主角冬冬！（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

這隻橘白貓叫冬冬，是黃小姐老家附近的浪浪，因長期相處及提供食物，冬冬對這家人非常信任，可近期發現牠健康狀況不佳，擔心若以這情況在外頭流浪，很可能發生一些不可挽回的意外，於是下定決心將牠收編回家，養在室內好好照顧。

▲冬冬：謝謝你帶我回來，以後我就有家人了！（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

× ▲冬冬：謝謝你帶我回來，以後我就有家人了！（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

因鄉下動物節育的風氣不盛行，六歲的冬冬在外頭野性十足，時常與各種生物打架、撕咬，使自己滿身傷口，黃小姐收編後便立即帶去結紮，這行動有效減緩冬冬征戰天下的衝動，現在已經是隻可以乖乖待在室內的棒貓貓了！

▲帶去結紮後屁屁出現一個神奇的圖案！（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

× ▲帶去結紮後屁屁出現一個神奇的圖案！（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

▲這不就是小時候一直在吃的微笑薯餅嗎？（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

× ▲這不就是小時候一直在吃的微笑薯餅嗎？（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

有趣的是原本長著貓鈴鐺的屁屁，結紮後不僅沒有變得空蕩蕩，反而在該處長出一個神奇的圖樣，黃小姐猛然一看：「等一下，那不是微笑薯餅嗎？」，可以從照片中看到冬冬小菊花下面的位置，白毛竟排列出了擁有三個小孔的圓形，乍看之下跟童年美食微笑薯餅有87%相似！

▲冬冬：嗚嗚嗚！那圖案是我蛋蛋的哀傷！（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

× ▲冬冬：嗚嗚嗚！那圖案是我蛋蛋的哀傷！（圖／網友黃嘉嘉授權提供）

如此有趣的巧合被PO上社團，網友們看過後紛紛大笑，回覆說：「少吃一個微笑薯餅，就會減少一直肥橘被殺害」、「以後我要怎麼面對微笑薯餅～～」、「以後不敢沾番茄醬啦！」、「這插頭規格應該是法國的！」。

（編輯：李惠婷）