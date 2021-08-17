北方鋒面明南下水氣增 各地氣溫略降、午後雨勢更明顯
台灣今（17）日各地天氣晴朗炎熱，午後熱對流帶來陣雨，中央氣象局表示，北方鋒面預計在明日南下，今天晚上開始馬祖地區就會開始下陣雨或雷雨，影響能見度、花東也可能整日不定時下雨，且在中午過後有較大雨勢，至於位在太平洋上的熱帶性低氣壓，未來會以偏西或西北西的方向移動，環境有助於發展成颱風，不過生成時間仍需觀察大氣的變化。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-17 11:24:41
氣象局簡任技正伍婉華在上午的氣象局記者會上表示，今日屬於晴朗炎熱的天氣型態，截至目前全台最高溫出現在台東長濱36.6度高溫，今天中午時段大台北地區、桃園市以及南投、花蓮縱谷台東有機會出現36度或是更高的高溫，花蓮已連續第五天到達36度以上、台東連續第4天，因此氣象局發布花東氣溫橙色燈號，提醒民眾多加注意。
受到北方鋒面南下影響，伍婉華指出，日本水氣南移到台灣北部，今天晚上開始馬祖地區就會下起陣雨或雷雨，各地天氣也逐漸不穩定，星期三花東午後雷陣雨增強，其他地區一整天都可能不定時下雨，尤其中午以後預估會有較大雨勢，雲量增多，馬祖以及中部以北、東北部高溫將會下降1至2度，其他地區也會略降1度，但大致上仍屬於悶熱的天氣型態。
至於在太平洋高壓南緣的熱帶性低氣壓，目前位置在鵝鑾鼻2730公里，以偏西或西北西的方向移動，伍婉華說，依據大氣環境資料判斷，目前有利於其慢慢發展，但增強成颱風的時間仍須視大氣變化做觀察，提醒民眾多加留意氣象局發布的氣象資訊預先做準備。