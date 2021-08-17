首批豪雨農損救助金今撥入台南公所 先行撥款約2500萬元
8月上旬開始西南氣流發揮，南部豪雨成災，導致台南市農作物災損嚴重，農委會9日公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款。市長黃偉哲立即指示以從寬、從速丶從簡辦理原則，協助受災農民，針對農委會公告免現勘損失率且免現勘項目。台南市農業局已於今(17)日預撥災損救助金至各公所，將立即轉撥給受災農民，協助農民儘速恢復農業生產。
記者林怡孜/台南報導
2021-08-17 11:41:11
黃偉哲表示，農委會11日公告台南地區落花生、木瓜、龍眼、西瓜、洋香瓜、香瓜、文心蘭、火鶴、食用玉米、蔬菜、瓜果類及短期葉菜類等作物，免現勘損失率，且如農民具有產銷履歷、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫者，免現勘，其餘項目仍要有種植事實及災損20%才可救助。
農業局表示，符合公告資格的農民請於8月10日至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。
民政局表示，為將天然災害現金救助款項及時核撥受損農民，台南市各區公所已加速勘查作業及認定災損，今（17）日針對已認定災損之農戶，立即進行撥款作業，預計先行撥款金額約2,420萬元，後續將持續針對完成勘查認定案件進行撥款作業。