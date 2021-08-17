大陸明星簽「承諾書」約束品德　網友怒：給粉絲看而已

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吳亦凡被網美踢爆「酒桌選妃」、誘姦未成年少女，目前已被檢方依強姦罪嫌正式逮捕；霍尊遭交往9年女友爆料劈腿約砲，且朋友群組聊天紀錄充斥貶低女性、自爆吃壯陽藥開房等內容，形象一夕崩毀；以《山河令》爆紅的張哲瀚，過去在日本靖國神社拍照、與否認南京大屠殺的前印尼總統遺孀合照等行徑曝光，被視為親日「漢奸」，26個代言全部泡湯。
芒果tv旗下藝人昨簽署《自覺踐行崇德尚藝努力做新時代文藝工作者承諾書》，內容提到「堅決抵制違法失德劣行，爭做新時代德藝雙馨文藝工作者」、「堅決抵制惡俗粗劣表演，堅持以人民為中心創作導向」、「堅決抵制歪曲事實惡意炒作，營造風清氣正的行業環境」。
然而，這份承諾書僅有警惕作用，如違反最多只會受道德譴責，不會有法律上違約責任，一派網友就痛批：「笑死，形式主義」、「給粉絲看看，不必當真」、「我想問問芒果自己信嗎？」不過也有人正面看待，「自律也是好事情」、「簽了就好，總會有一些用處，如今要讓藝人涼涼，也不用走法律途徑」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110