台中也跟進！盧秀燕：9月1日實體開學「不分線上線下」

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高中職以下到幼兒園的教職員工，施打疫苗，不過其中也有極少數的老師因為私人原因，沒有在上波施打中完成接種，目前會再造冊，安排到醫院進行補打，希望這次能配合安排，進行注射。

另外，針對停課標準，台北市表示，現階段1個班只要1人確診，1校若有2班或2個人確診則全校停課，至於停課要停多久、採取什麼措施須進一步研議

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新北市部分，1例確診班級停課14天，全校3天停課清消觀察，有2例確診全校停課14天。