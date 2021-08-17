台中也跟進！盧秀燕：9月1日實體開學「不分線上線下」
雙北接連宣布9月1日實體開學，今（17）日台中市長盧秀燕在市政會議中宣布，台中市也跟進，預計高中職以下學校，9月1日實體開學，全體一致、不分線上、線下。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-17 11:55:27
台中市政府昨天表示本週會宣布是否在9月1日開學，今天盧秀燕正式宣布，台中市各級學校在9月1日正式實體開學，並強調全體一致、不會分線上、線下，為了讓學生、家長以及師長放心，兩週內市府會進行完善的準備作業，環保局會配合教育局進入校園進行清消，教育局本身也會準備各項防疫物資，包括隔板、備用口罩、酒精等。
盧秀燕也說，教職員工部分也已經在7月底前，就已經安排高中職以下到幼兒園的教職員工，施打疫苗，不過其中也有極少數的老師因為私人原因，沒有在上波施打中完成接種，目前會再造冊，安排到醫院進行補打，希望這次能配合安排，進行注射。
另外，針對停課標準，台北市表示，現階段1個班只要1人確診，1校若有2班或2個人確診則全校停課，至於停課要停多久、採取什麼措施須進一步研議﹔新北市部分，1例確診班級停課14天，全校3天停課清消觀察，有2例確診全校停課14天。